18 июня 2019, 17:10

Subaru Outback подорожал после обновления

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Российские дилеры Subaru начали принимать заказы на универсалы Outback 2019 модельного года. Автомобили получили новые варианты оформления и расширенный набор опций. Цена базовой версии Standart увеличилась на 30 000 рублей.
Subaru Outback подорожал после обновления
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Цветовая палитра универсалов Subaru Outback 2019 модельного года пополнилась двумя новыми оттенками: темно-серым «металликом» (Magnetite Gray Metallic) и серо-синим «металликом» (Storm Gray Metallic). В отделке салона теперь используются вставки «черный лак». Комплектация Premium ES штатно оснащается системой автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold.

Изменений в моторной гамме не произошло. Российским покупателям предлагают выбор из двух бензиновых агрегатов: объемом 2,5 литра (175 л.с.) и 3,6 литра (260 л.с.). Оба двигателя сочетаются с вариатором Lineartronic и системой постоянного полного привода. Выбирать можно из четырех комплектаций. В список базового оснащения входит система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой, пять подушек безопасности и шторки безопасности, кожаный салон, двухзонный «климат», противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, электропакет боковых зеркал. 

Базовая версия Standart стоит теперь минимум 2 689 000 рублей. Такие автомобили отличаются 17-дюймовыми легкосплавными дисками и черными рейлингами. В топовой комплектации Premium ES (от 3 029 900 рублей) появляется комплекс систем безопасности EyeSight, в который входит система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, система предаварийного управления акселератором, система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, система помощи удержания в полосе движения и система оценки усталости водителя.


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Отзывы по теме
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Subaru Outback сменил поколение
Ну скажем так, пока еще поколение аут не сменил. Это только тизер или презентация, не знаю как там правильно. Сменит поколение знаменитый субарь тогда, когда поступит в продажу к дилерам. и вот хотите спорьте, но почему то уверен что ожидает успех эту модель. Тут есть все для счастья, и субаровская легендарная ...
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По первым фото не совсем понятно, каким же будет новый аут. но то, что легендарная модель получит продолжение, уже радует, и тем более далеко не только за дизайн любят субару. Порадовали так же и фото салона, тут угадать ожидаемое проще, не так давно нечто похожее уже показывали на автошоу в новой легаси ...
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Subaru Outback подорожал после обновления
{{material_126312}}Цветовая палитра универсалов Subaru Outback 2019 модельного года пополнилась двумя новыми оттенками: темно-серым «металликом» (Magnetite Gray Metallic) и серо-синим «металликом» (Storm Gray Metallic). В отделке салона теперь используются вставки «черный лак». Комплектация Premium ES штатно оснащается системой автоматического удержания автомобиля Auto Vehicle Hold.Изменений в моторной гамме не произошло. Российским покупателям предлагают выбор из двух бензиновых агрегатов: объемом 2,5 литра (175 л.с.) и 3,6 литра (260 л.с.). Оба двигателя сочетаются с вариатором Lineartronic и системой постоянного полного привода. Выбирать можно из четырех комплектаций. В список базового оснащения входит система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой, пять подушек безопасности и шторки безопасности, кожаный салон, двухзонный «климат», противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, электропакет боковых зеркал. Базовая версия Standart стоит теперь минимум 2 689 000 рублей. Такие автомобили отличаются 17-дюймовыми легкосплавными дисками и черными рейлингами. В топовой комплектации Premium ES (от 3 029 900 рублей) появляется комплекс систем безопасности EyeSight, в который входит система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, система предаварийного управления акселератором, система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, система помощи удержания в полосе движения и система оценки усталости водителя.
2019-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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