18 июня 2019, 17:10
Subaru Outback подорожал после обновления
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Российские дилеры Subaru начали принимать заказы на универсалы Outback 2019 модельного года. Автомобили получили новые варианты оформления и расширенный набор опций. Цена базовой версии Standart увеличилась на 30 000 рублей.
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Изменений в моторной гамме не произошло. Российским покупателям предлагают выбор из двух бензиновых агрегатов: объемом 2,5 литра (175 л.с.) и 3,6 литра (260 л.с.). Оба двигателя сочетаются с вариатором Lineartronic и системой постоянного полного привода. Выбирать можно из четырех комплектаций. В список базового оснащения входит система бесключевого доступа, запуск двигателя кнопкой, пять подушек безопасности и шторки безопасности, кожаный салон, двухзонный «климат», противотуманные фары, светодиодные дневные ходовые огни, электропакет боковых зеркал.
Базовая версия Standart стоит теперь минимум 2 689 000 рублей. Такие автомобили отличаются 17-дюймовыми легкосплавными дисками и черными рейлингами. В топовой комплектации Premium ES (от 3 029 900 рублей) появляется комплекс систем безопасности EyeSight, в который входит система автоматического экстренного торможения, адаптивный круиз-контроль, система предаварийного управления акселератором, система предупреждения о начале движения идущего впереди автомобиля, система помощи удержания в полосе движения и система оценки усталости водителя.
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