Суровый кочевник:: чем удивил внедорожный Subaru Outback Wilderness

30 января 2026, 14:38
Subaru Outback Wilderness: новая версия с адаптивной подвеской и турбомотором
Subaru представила новую версию Outback Wilderness - кроссовер с уникальными внедорожными возможностями, адаптивной подвеской и турбированным мотором. Какие фишки отличают новинку и почему она может изменить подход к семейным поездкам - в нашем материале.
Российские автолюбители все чаще обращают внимание на универсалы с внедорожными возможностями, и появление Subaru Outback Wilderness - событие, которое не останется незамеченным. Эта версия создана для тех, кто не готов жертвовать комфортом ради проходимости, но и не хочет ограничиваться городскими маршрутами. Новинка сочетает в себе черты кроссовера и полноценного внедорожника, что особенно актуально для российских дорог и климата.
Внешне Outback Wilderness сразу выделяется среди других моделей марки. Увеличенный до 241 мм дорожный просвет, массивные неокрашенные пластиковые накладки, агрессивные бамперы с медными акцентами - все это не только защищает кузов от повреждений, но и подчеркивает внедорожный характер автомобиля. Передняя часть обзавелась новой решеткой радиатора и бампером с удобной полкой для перевозки длинных предметов. Обновленные противотуманки и задний бампер завершают образ, делая машину визуально шире и устойчивее.
Внутри Outback Wilderness встречает просторным салоном с улучшенной отделкой. Главная изюминка - мультимедийная система с горизонтальным 12,1-дюймовым экраном, которая стала заметно быстрее и интуитивнее. Медные элементы в интерьере добавляют индивидуальности, а за доплату можно получить кожаную отделку Nappa, вентиляцию сидений, камеры кругового обзора и расширенные регулировки кресел. Такой набор опций редко встречается в сегменте универсалов с внедорожными возможностями.
Техническая начинка заслуживает отдельного внимания. Под капотом установлен 2,4-литровый турбированный оппозитный двигатель мощностью 260 л.с. и крутящим моментом 376 Нм. В паре с ним работает вариатор Lineartronic, специально адаптированный для бездорожья. Полный привод получил новые настройки, позволяющие быстрее реагировать на изменение дорожных условий и эффективнее распределять момент между осями. Это особенно важно для тех, кто часто выбирается за пределы асфальта.
Ключевая особенность - электронно-управляемая адаптивная подвеска. Она минимизирует крены и раскачку кузова, обеспечивая стабильность даже на разбитых дорогах. Система X-Mode с двумя режимами - для снега и грязи - и функцией контроля спуска с холма делает Outback Wilderness настоящим помощником на сложных участках. 17-дюймовые колеса с шинами Bridgestone Dueler A/T и камеры кругового обзора позволяют уверенно чувствовать себя на бездорожье и парковках.
Габариты автомобиля внушительные: длина - 4869 мм, ширина - 1879 мм, высота - 1714 мм, колесная база - 2745 мм. Пятиместный салон и багажник объемом 979 литров делают Outback Wilderness отличным выбором для семейных поездок и путешествий. Максимальная скорость - 188 км/ч, разгон до сотни занимает 6,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 12 литров на 100 км. Да, аппетит у машины немаленький, но за такие возможности приходится платить.
Как сообщает Autonews, эксперты отмечают, что Subaru удалось создать универсал, который не боится ни городских пробок, ни проселочных дорог. Outback Wilderness - это не просто очередная модификация, а попытка переосмыслить подход к семейным автомобилям для активных людей. В условиях российских реалий, где дороги часто оставляют желать лучшего, такой автомобиль может стать настоящей находкой для тех, кто ценит свободу передвижения и не готов идти на компромиссы между комфортом и проходимостью.
