22 декабря 2017, 14:28

Subaru подозревают в фальсификации данных о расходе топлива

Очередной масштабный скандал может разразиться на сей раз вокруг Subaru. Японского автопроизводителя заподозрили в занижении данных о расходе топлива некоторых моделей.
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Как считают аудиторы, которые занимаются соответствующей проверкой, заявленные показатели расходятся с реальными примерно на 8%. Специалистов смутили результаты финальной инспекции машин Subaru, поэтому достоверность данных о расходе топлива вызвала сомнения.

В свою очередь, Subaru начала проводить собственную проверку на всех предприятиях. Если подозрения о фальсификации данных о расходе топлива подтвердятся, компанию ждет обвал рыночной стоимости и вероятная потеря независимости.

Пока что руководство компании принесло лишь свои извинения за ситуацию, и пообещало разобраться с ней. В связи с этой ситуацией буквально за один день акции японского автопроизводителя упали на 8%.

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Subaru подозревают в фальсификации данных о расходе топлива
{{material_120632}} Как считают аудиторы, которые занимаются соответствующей проверкой, заявленные показатели расходятся с реальными примерно на 8%. Специалистов смутили результаты финальной инспекции машин Subaru, поэтому достоверность данных о расходе топлива вызвала сомнения.В свою очередь, Subaru начала проводить собственную проверку на всех предприятиях. Если подозрения о фальсификации данных о расходе топлива подтвердятся, компанию ждет обвал рыночной стоимости и вероятная потеря независимости.Пока что руководство компании принесло лишь свои извинения за ситуацию, и пообещало разобраться с ней. В связи с этой ситуацией буквально за один день акции японского автопроизводителя упали на 8%.
2017-12-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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