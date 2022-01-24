Subaru показала электроспортакар STI E-RA для взятия рекорда на Нюрбургринге
E-RA оснащен батареей емкостью 60 кВт/час, а двигатели переданы на аутсорсинг компании Yamaha. Это вовсе не означает, что Subaru будет делиться какой-либо технологией с Toyota, как это было с автомобилем Subaru Solterra.
В компании описывают двигатели производства Yamaha как «двигатели с высоким крутящим моментом и высокой частотой вращения со встроенным инвертором и редуктором для суперэлектромобилей».
Компания Yamaha Motor специально для нового электрокара от Subaru разработала четыре электромотора со встроенным инвертором и редуктором суммарной мощностью 1088 лошадиные силы. В итоге электромобиль получил не только полный привод, но и систему векторизации тяги отдельно для каждого из колес.
В 2022 году модель пройдет испытания на гоночных трассах в Японии, а в 2023-м Subaru планирует приехать в Германию и поставить рекорд на круге по «Нордшляйфе», северной петли гоночной трассы «Нюрбургринг». Для этого спортэлектрокар должен проехать круг быстрее, чем за 400 секунд.
Сроки первого тестирования нового электрокара пока неизвестны, однако предположительно, оно состоится в ближайшее время. О серийных перспективах Subaru STI E-RA не сообщается.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 380 000 РKIA Rio 2019 в Москве
- 2 130 000 РKIA Optima 2020 в Москве
- 1 199 000 РMercedes E-класс 2011 в Москве
- 8 600 000 РTesla Model X 2019 в Москве
- 1 490 000 РMercedes M-класс 2011 в Москве
- 3 920 000 РMercedes M-класс 2015 в Москве
- 2 980 000 РBMW i3 2018 в Москве
- 1 480 000 РHyundai Equus 2012 в Москве
- 1 759 000 РOpel Insignia 2017 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий