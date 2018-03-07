7 марта 2018, 11:30
Subaru показала концепт Viziv Tourer
Компания Subaru привезла в Женеву концептуальный Viziv Tourer, который может стать предвестником универсала Impreza WRX или Levorg следующего поколения. Прототип лишился дверных ручек и боковых зеркал, зато получил оппозитный двигатель.
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Концепт-кар получил систему полного привода и 20-дюймовые легкосплавные диски. Традиционные боковые зеркала заменили на камеры, а дверные ручки уступили место сенсорам. Многочисленные датчики, сканеры, камеры и электронные функции объединены в автономную систему EyeSight следующего поколения. Спортивный характер универсала подчеркивает агрессивный карбоновый обвес, сдвоенные патрубки выпускной системы и внушительные диффузоры и воздухозаборники.
Начиная с 2013 года, Subaru использует концепт Viziv, чтобы рассказать о том, в каком направлении будет развиваться дизайнерская мысль на протяжении ближайших нескольких лет. Поэтому серийное воплощение нового Viziv Tourer не заставит себя ждать. Пока неясно, будет ли это «заряженный» универсал Impreza WRX следующего поколения или новый Levorg.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
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26.05.2013, 23:00
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