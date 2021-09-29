29 сентября 2021, 14:55
Subaru показала на видео новый кроссовер
Новый кроссовер Subaru Solterra планировали представить в 2022 году, но, судя по видео, проект находится в высокой стадии готовности. Не исключено, что премьеру перенесут на более раний срок.
Дарья Климова Фото: Subaru
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Фото: Subaru
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На опубликованном официальном тизерном видео можно рассмотреть детали экстерьера и салона нового кроссовера Solterra. Автомобиль получит матричную оптику, состоящую из нескольких блоков, задние фонари в форме бумерангов, два коротких спойлера на пятой двери и изогнутую центральную консоль, переходящую во внушительных размеров планшет медиасистемы. Изначально предполагалось, что оба серийных электрокара Toyota и Subaru дебютируют в 2022 году, причем кроссовер Toyota, скорее всего, будет первым.
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