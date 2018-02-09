9 февраля 2018, 11:32

Subaru построит гибрид на основе Prius

Инженеры Subaru работают над созданием гибрида, который сможет подзаряжаться от бытовой электросети. В конструкции новинки планируют использовать узлы и технологии Toyota Prius. Новинку обещают представить уже в этом году.
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По словам технического директора Такеcи Тахимори, Subaru – небольшая компания и ей трудно самостоятельно разрабатывать все технологии, необходимые для создания «зеленых» автомобилей, гибридов и электрокаров. Поэтому инженеры Subaru используют технологии своих партнеров по альянсу EV Common Architecture Spirit. К соглашению, помимо Subaru, присоединились все ведущие японские автопроизводители - Toyota, Mazda, Denso, Suzuki, Daihatsu. Компании объединились для разработки технологий в сфере электротранспорта, от компакткаров Daihatsu до грузовиков Hino.

Главная задача, которую предстояло решить специалистам Subaru – как адаптировать поперечно расположенный мотор Prius к своему продольно установленному оппозитному двигателю и полному приводу. Характеристики силовой установки пока неизвестны. Новую модель Subaru будут выпускать в Японии и поставлять на североамериканский рынок. Интересно, что в 2012 году в Subaru заявляли, что не собираются использовать опыт Toyota, построившей Prius.

Свой первый полностью электрический  автомобиль Subaru построила в далеком 2009 году. Но кей-кар Stella не имел коммерческого успеха. Компании с трудом удалось реализовать 200 экземпляров. Тогда в Subaru решили взять перерыв на 5 лет и подождать, пока сформируется рынок электромобилей. Но пауза немного затянулась. Следующий полностью электрический автомобиль компания обещает показать в 2021 году.
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Subaru построит гибрид на основе Prius
{{material_98302}}По словам технического директора Такеcи Тахимори, Subaru – небольшая компания и ей трудно самостоятельно разрабатывать все технологии, необходимые для создания «зеленых» автомобилей, гибридов и электрокаров. Поэтому инженеры Subaru используют технологии своих партнеров по альянсу EV Common Architecture Spirit. К соглашению, помимо Subaru, присоединились все ведущие японские автопроизводители - Toyota, Mazda, Denso, Suzuki, Daihatsu. Компании объединились для разработки технологий в сфере электротранспорта, от компакткаров Daihatsu до грузовиков Hino.Главная задача, которую предстояло решить специалистам Subaru – как адаптировать поперечно расположенный мотор Prius к своему продольно установленному оппозитному двигателю и полному приводу. Характеристики силовой установки пока неизвестны. Новую модель Subaru будут выпускать в Японии и поставлять на североамериканский рынок. Интересно, что в 2012 году в Subaru заявляли, что не собираются использовать опыт Toyota, построившей Prius.Свой первый полностью электрический  автомобиль Subaru построила в далеком 2009 году. Но кей-кар Stella не имел коммерческого успеха. Компании с трудом удалось реализовать 200 экземпляров. Тогда в Subaru решили взять перерыв на 5 лет и подождать, пока сформируется рынок электромобилей. Но пауза немного затянулась. Следующий полностью электрический автомобиль компания обещает показать в 2021 году.
2018-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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