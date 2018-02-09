9 февраля 2018, 11:32
Subaru построит гибрид на основе Prius
Инженеры Subaru работают над созданием гибрида, который сможет подзаряжаться от бытовой электросети. В конструкции новинки планируют использовать узлы и технологии Toyota Prius. Новинку обещают представить уже в этом году.
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Японский автопроизводитель Subaru намерен выпустить новый «гибрид» в 2013 году. По словам представителей компании ...Читать далее
Главная задача, которую предстояло решить специалистам Subaru – как адаптировать поперечно расположенный мотор Prius к своему продольно установленному оппозитному двигателю и полному приводу. Характеристики силовой установки пока неизвестны. Новую модель Subaru будут выпускать в Японии и поставлять на североамериканский рынок. Интересно, что в 2012 году в Subaru заявляли, что не собираются использовать опыт Toyota, построившей Prius.
Свой первый полностью электрический автомобиль Subaru построила в далеком 2009 году. Но кей-кар Stella не имел коммерческого успеха. Компании с трудом удалось реализовать 200 экземпляров. Тогда в Subaru решили взять перерыв на 5 лет и подождать, пока сформируется рынок электромобилей. Но пауза немного затянулась. Следующий полностью электрический автомобиль компания обещает показать в 2021 году.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
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26.05.2013, 23:00
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