Subaru предложила модель с внешней подушкой безопасности, пока только в Японии
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Subaru Levorg Wagon не первый автомобиль в котором есть внешняя подушка безопасности. Levorg одна из менее известных моделей Subaru, в основном потому, что этот универсал ориентирован на Японию.
Первое поколение Subaru Levorg Wagon было представлено в 2014 году, автомобиль продавался в Японии, а также в Австралии и некоторых странах Европы. Текущая модель, представленная в прошлом году, еще не покидала пределы Страны восходящего солнца.
Текущее поколение Levorg со спецификацией JDM может быть оснащено внешней подушкой безопасности для защиты пешеходов в случае аварии. Чтобы снизить риск трав пешеходов, подушка надувается вокруг нижней половины передних стоек и нижней части лобового стекла. Subaru отмечает, что подушка безопасности для защиты пешеходов может не сработать, если удар от столкновения был слишком слабый.
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