6 марта 2019, 17:08

Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline

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Компания Subaru привезла на Женевский автосалон концептуальный кроссовер Viziv Adrenaline. Он должен поведать о новом направлении дизайнерской мысли, озаглавленном «Bolder» («Смелее» или «Отчетливее»).
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Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
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Предыдущий концепт Subaru Viziv, представленный в 2014 году, демонстрировал дизайнерский стиль «Dynamic x Solid». По его мотивам компания выпустила Impreza пятого поколения, Legacy седьмого поколения и новый кроссовер XV. Через 2 - 3 года можно ждать выхода на рынок серийного воплощения нового подхода к дизайну, который выражает Viziv Adrenalin. Возможно, им станет абсолютно новая модель Subaru в кузове кросс-купе.

Концептуальный кроссовер отличается рублеными формами. Бросается в глаза затейливая выштамповка на крыше и цветные боковины кузова, которые переплетаются с неокрашенным внедорожным пластиковым обвесом. Оригинальный рисунок получили противотуманные фары и задние фонари в виде круга, образованного из шестигранных сот. Еще из особенностей - огромные колеса, внушительный дорожный просвет, камеры вместо боковых зеркал и светодиодные полоски ходовых огней.

Интерьер концепт-кара скрывают наглухо затонированные стекла. Нет информации ни о габаритах, ни о технической «начинке» кроссовера. Как предположили журналисты издания Daily-Motor, под капотом концепта может скрываться гибридная силовая установка. Наличие мощного двигателя внутреннего сгорания выдают внушительные воздуховоды в переднем бампере и прорези в капоте.


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Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
{{material_125715}}Предыдущий концепт Subaru Viziv, представленный в 2014 году, демонстрировал дизайнерский стиль «Dynamic x Solid». По его мотивам компания выпустила Impreza пятого поколения, Legacy седьмого поколения и новый кроссовер XV. Через 2 - 3 года можно ждать выхода на рынок серийного воплощения нового подхода к дизайну, который выражает Viziv Adrenalin. Возможно, им станет абсолютно новая модель Subaru в кузове кросс-купе.Концептуальный кроссовер отличается рублеными формами. Бросается в глаза затейливая выштамповка на крыше и цветные боковины кузова, которые переплетаются с неокрашенным внедорожным пластиковым обвесом. Оригинальный рисунок получили противотуманные фары и задние фонари в виде круга, образованного из шестигранных сот. Еще из особенностей - огромные колеса, внушительный дорожный просвет, камеры вместо боковых зеркал и светодиодные полоски ходовых огней.Интерьер концепт-кара скрывают наглухо затонированные стекла. Нет информации ни о габаритах, ни о технической «начинке» кроссовера. Как предположили журналисты издания Daily-Motor, под капотом концепта может скрываться гибридная силовая установка. Наличие мощного двигателя внутреннего сгорания выдают внушительные воздуховоды в переднем бампере и прорези в капоте.
2019-03-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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