6 марта 2019, 17:08
Subaru представила в Женеве концепт Viziv Adrenaline
- 194
- 0
Компания Subaru привезла на Женевский автосалон концептуальный кроссовер Viziv Adrenaline. Он должен поведать о новом направлении дизайнерской мысли, озаглавленном «Bolder» («Смелее» или «Отчетливее»).
Ранее мы писали
Компания Subaru представила седан Legacy седьмого поколения. Премьера прошла в рамках автосалона в Чикаго ...Читать далее
Концептуальный кроссовер отличается рублеными формами. Бросается в глаза затейливая выштамповка на крыше и цветные боковины кузова, которые переплетаются с неокрашенным внедорожным пластиковым обвесом. Оригинальный рисунок получили противотуманные фары и задние фонари в виде круга, образованного из шестигранных сот. Еще из особенностей - огромные колеса, внушительный дорожный просвет, камеры вместо боковых зеркал и светодиодные полоски ходовых огней.
Интерьер концепт-кара скрывают наглухо затонированные стекла. Нет информации ни о габаритах, ни о технической «начинке» кроссовера. Как предположили журналисты издания Daily-Motor, под капотом концепта может скрываться гибридная силовая установка. Наличие мощного двигателя внутреннего сгорания выдают внушительные воздуховоды в переднем бампере и прорези в капоте.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Subaru XV: источник вдохновения
12.08.2016, 08:34
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
24.07.2016, 22:04
Тест-драйв нового Subaru Outback: суть да дело
24.04.2015, 07:50
Тест-драйв Subaru WRX: контроль над силой
08.07.2014, 20:03
Тест-драйв Subaru Outback-2014: из леса – в карьер
18.12.2013, 01:29
Тест-драйв Subaru XV: городская душа
16.04.2012, 02:00
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв Subaru XV: источник вдохновения
12.08.2016, 08:34
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
24.07.2016, 22:04
Тест-драйв нового Subaru Outback: суть да дело
24.04.2015, 07:50
Тест-драйв Subaru WRX: контроль над силой
08.07.2014, 20:03
Тест-драйв Subaru Outback-2014: из леса – в карьер
18.12.2013, 01:29
Тест-драйв Subaru XV: городская душа
16.04.2012, 02:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве