27 декабря 2018, 13:20
Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent
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Компания Subaru планирует предложить российским покупателям большой пятиметровый вседорожник Ascent. Автомобиль составит конкуренцию Volkswagen Teramont и Mazda CX-9.
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Под капотом Subaru Ascent трудится 2,4-литровый оппозитный двигатель с отдачей 264 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic и системой полного привода. Список базового оборудования подразумевает 6,5-дюймовый тачскрин медиасистемы, 3-зонный «климат», 19 подстаканников и держателей для бутылок. В более дорогих комплектациях появляется адаптивный свет, электропривод пятой двери, премиальная аудиосистема Harman Kardon, панорамная крыша и система кругового обзора.
По словам главы департамента маркетинга и планирования продукта Subaru Russia Константина Круглянского, клиенты часто интересуются перспективами появления вседорожника Ascent в нашей стране. Поэтому российский офис Subaru начал переговоры по данному вопросу со штаб-квартирой японской марки. Цены в США начинаются от 32 тысяч долларов (около 2,2 млн рублей по текущему курсу). Главными конкурентами Subaru Ascent станут Volkswagen Teramont, Toyota Highlander, Ford Explorer и Mazda CX-9.
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