27 декабря 2018, 13:20

Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent

  • 1236
  • 0
Компания Subaru планирует предложить российским покупателям большой пятиметровый вседорожник Ascent. Автомобиль составит конкуренцию Volkswagen Teramont и Mazda CX-9.
^
  Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent Subaru Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent Subaru Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent Subaru Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent Subaru Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent
5
фото
  
Ранее мы писали
На автосалоне в Лос-Анджелесе дебютировал самый большой в истории Subaru кроссовер – Ascent. Автомобиль может ...
Читать далее
Кроссовер Subaru Ascent дебютировал в США в 2017 году. Автомобиль стал идейным наследником Tribeca и возглавил модельный ряд марки. На североамериканском рынке кроссовер предлагается в семи- и восьмиместной модификации. Габаритные размеры модели: длина – 4 998 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 819 мм. Колесная база равна – 2 890 мм, а дорожный просвет достигает 220 мм.

Под капотом Subaru Ascent трудится 2,4-литровый оппозитный двигатель с отдачей 264 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic и системой полного привода. Список базового оборудования подразумевает 6,5-дюймовый тачскрин медиасистемы, 3-зонный «климат», 19 подстаканников и держателей для бутылок. В более дорогих комплектациях появляется адаптивный свет, электропривод пятой двери, премиальная аудиосистема Harman Kardon, панорамная крыша и система кругового обзора.

По словам главы департамента маркетинга и планирования продукта Subaru Russia Константина Круглянского, клиенты часто интересуются перспективами появления вседорожника Ascent в нашей стране. Поэтому российский офис Subaru начал переговоры по данному вопросу со штаб-квартирой японской марки. Цены в США начинаются от 32 тысяч долларов (около 2,2 млн рублей по текущему курсу). Главными конкурентами Subaru Ascent станут Volkswagen Teramont, Toyota Highlander, Ford Explorer и Mazda CX-9.

Купить авто Субару
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Tribeca
Цитата:| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Валерий
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Форум Subaru Forester
Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
ТОП-7 машин по цене до 750 тысяч рублей
Тест-драйв Renault Logan/Sandero Stepway: с обвесом и вариатором
При какой цене топлива (в среднем 92, 95, ДТ) Вы совсем откажетесь от поездок на машине?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 84 модели
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Subaru привезет в Россию флагманский кроссовер Ascent
{{material_121870}}Кроссовер Subaru Ascent дебютировал в США в 2017 году. Автомобиль стал идейным наследником Tribeca и возглавил модельный ряд марки. На североамериканском рынке кроссовер предлагается в семи- и восьмиместной модификации. Габаритные размеры модели: длина – 4 998 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 819 мм. Колесная база равна – 2 890 мм, а дорожный просвет достигает 220 мм.Под капотом Subaru Ascent трудится 2,4-литровый оппозитный двигатель с отдачей 264 л.с. и 376 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с бесступенчатой трансмиссией Lineartronic и системой полного привода. Список базового оборудования подразумевает 6,5-дюймовый тачскрин медиасистемы, 3-зонный «климат», 19 подстаканников и держателей для бутылок. В более дорогих комплектациях появляется адаптивный свет, электропривод пятой двери, премиальная аудиосистема Harman Kardon, панорамная крыша и система кругового обзора.По словам главы департамента маркетинга и планирования продукта Subaru Russia Константина Круглянского, клиенты часто интересуются перспективами появления вседорожника Ascent в нашей стране. Поэтому российский офис Subaru начал переговоры по данному вопросу со штаб-квартирой японской марки. Цены в США начинаются от 32 тысяч долларов (около 2,2 млн рублей по текущему курсу). Главными конкурентами Subaru Ascent станут Volkswagen Teramont, Toyota Highlander, Ford Explorer и Mazda CX-9.
2018-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Свердловская область Новосибирская область Тамбов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG