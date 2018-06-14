14 июня 2018, 15:47
Subaru привезет в Россию юбилейную версию Forester
Компания Subaru, по случаю своего 60-летнего юбилея, подготовила ограниченную серию Forester «60th Anniversary». Кроссоверы особого дизайна оценили в 1 969 900 рублей. Всего в Россию привезут 150 экземпляров юбилейных Forester.
Subaru Forester
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 699 000 до 2 639 900 Р
Отзывов: 16
Юбилейные Subaru Forester оснастят 2,0-литровым горизонтально-оппозитным двигателем, завивающим 150 л.с. Мотор работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В российском офисе Subaru сообщили, что кроссоверы серии «60th Anniversary» станут последними «Форестерами», доступными для заказа с «механикой».
До конца года в США и Европе должны начаться продажи Subaru Forester пятого поколения, представленного в марте нынешнего года. Кроссовер мало изменился внешне, но получил новую платформу, новый 2,5-литровый двигатель и новый электронный комплекс EyeSight.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
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29.12.2013, 21:18
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26.05.2013, 23:00
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