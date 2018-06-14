14 июня 2018, 15:47

Subaru привезет в Россию юбилейную версию Forester

Компания Subaru, по случаю своего 60-летнего юбилея, подготовила ограниченную серию Forester «60th Anniversary». Кроссоверы особого дизайна оценили в 1 969 900 рублей. Всего в Россию привезут 150 экземпляров юбилейных Forester.
^
Subaru привезет в Россию юбилейную версию Forester Subaru Forester
Subaru Forester
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 699 000 до 2 639 900 Р
Отзывов: 16
Автомобили особой серии «60th Anniversary» внешне отличаются передним бампером иной формы, светодиодными фарами и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В салоне появились новые кресла с эксклюзивной комбинированной отделкой. Опционально можно будет докупить коврики с логотипом и алюминиевые накладки на педали. Кроме того, о принадлежности к особой серии будут свидетельствовать шильдики с ее названием и порядковым номером от 1 до 150.

Юбилейные Subaru Forester оснастят 2,0-литровым горизонтально-оппозитным двигателем, завивающим 150 л.с. Мотор работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В российском офисе Subaru сообщили, что кроссоверы серии «60th Anniversary» станут последними «Форестерами», доступными для заказа с «механикой».

До конца года в США и Европе должны начаться продажи Subaru Forester пятого поколения, представленного в марте нынешнего года. Кроссовер мало изменился внешне, но получил новую платформу, новый 2,5-литровый двигатель и новый электронный комплекс EyeSight.
Купить авто Субару Форестер
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Достаточно крутая машина подходящая любому крутому мужику. Мощная и сильная и выглядит брутально. Цена конечно достаточно не маленькая, поэтому её не каждый может себе позволить. Качественно выполнена по всем меркам. Есть такая модель у друга, сам осматривал её составляющие, она даже внутри как то мощно ...
Константин
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Тест-драйв DFM AX7: среднее арифметическое
Малыши-крепыши: Ravon R2 против Kia Picanto
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Subaru Forester
Объявления о продаже Subaru Forester
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 11 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 42 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Subaru привезет в Россию юбилейную версию Forester
{{model_1189}}Автомобили особой серии «60th Anniversary» внешне отличаются передним бампером иной формы, светодиодными фарами и 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. В салоне появились новые кресла с эксклюзивной комбинированной отделкой. Опционально можно будет докупить коврики с логотипом и алюминиевые накладки на педали. Кроме того, о принадлежности к особой серии будут свидетельствовать шильдики с ее названием и порядковым номером от 1 до 150.Юбилейные Subaru Forester оснастят 2,0-литровым горизонтально-оппозитным двигателем, завивающим 150 л.с. Мотор работает совместно с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В российском офисе Subaru сообщили, что кроссоверы серии «60th Anniversary» станут последними «Форестерами», доступными для заказа с «механикой».До конца года в США и Европе должны начаться продажи Subaru Forester пятого поколения, представленного в марте нынешнего года. Кроссовер мало изменился внешне, но получил новую платформу, новый 2,5-литровый двигатель и новый электронный комплекс EyeSight.
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Пятигорск Калуга Великий Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG