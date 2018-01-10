10 января 2018, 16:22

Subaru привезет в Токио прототип спортседана

Subaru Corporation совместно с SubaruTecnica International Inc.(STI) покажет новый концепт-кар на автосалоне в Токио, который откроется 12 января. Модель под названием Viziv Performance STIConcept представляет собой спортивный седан.
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Новинка построена на базе концепта, показанного в октябре 2017 года. Для лучших аэродинамических характеристик команда инженеров STI установила спойлеры на порогах, спортивный передний бампер и задний спойлер на крышке багажника.

Концепт займет центральное место в экспозиции бренда. Также в Токио будут представлены Subaru Levorg STI Sport и  BRZ STI Sport - серийные модели  с тюнингом STI -  и гоночные автомобили, принимавшие участие в автоспортивных соревнованиях.

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Subaru привезет в Токио прототип спортседана
Новинка построена на базе концепта, показанного в октябре 2017 года. Для лучших аэродинамических характеристик команда инженеров STI установила спойлеры на порогах, спортивный передний бампер и задний спойлер на крышке багажника.Концепт займет центральное место в экспозиции бренда. Также в Токио будут представлены Subaru Levorg STI Sport и  BRZ STI Sport - серийные модели  с тюнингом STI -  и гоночные автомобили, принимавшие участие в автоспортивных соревнованиях.
2018-01-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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