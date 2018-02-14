14 февраля 2018, 11:58

Subaru привезет в Женеву прототип нового универсала

Компания Subaru распространила тизер нового концепт-кара, названного Viziv Tourer Concept, который станет прообразом серийного универсала марки, возможно, нового Levorg. Премьера концепта состоится в марте на мотор-шоу в Женеве.
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Subaru привезет в Женеву прототип нового универсала Subaru Levorg
Subaru Levorg
Выпускается с 2014 г.
Представленное изображение рождает больше вопросов, чем дает ответов. Конечно, главная цель любого тизера – заинтриговать и привлечь внимание к предстоящей премьере. Пока невозможно с уверенностью сказать, получит ли новинка классический кузов универсал или стильный shooting brake. Но в любом случае, Viziv Tourer Concept будет определять дальнейшее развитие линейки семейных автомобилей Subaru. 

Все современные модели японская компания проектирует на новой платформе Subaru Global Platform. Это, пожалуй, единственное, что можно сказать о технических характеристиках концептуального Viziv Tourer.

Первое поколение универсала Levorg дебютировало в ноябре 2013 года на автосалоне в Токио, европейские продажи начались в 2015 году. В прошлом году модель пережила рестайлинг середины цикла. Поэтому смены поколений можно ждать как раз в течение ближайших 2 – 3 лет. Автомобиль оснащается 170-сильным мотором объемом 1,6 литра и 2-литровым двигателем мощностью 300 л.с. Название модели образовано из слов: LEgacy, ReVOlution, TouRinG. На российском рынке Subaru Levorg не представлена.
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Subaru привезет в Женеву прототип нового универсала
{{model_6292}}Представленное изображение рождает больше вопросов, чем дает ответов. Конечно, главная цель любого тизера – заинтриговать и привлечь внимание к предстоящей премьере. Пока невозможно с уверенностью сказать, получит ли новинка классический кузов универсал или стильный shooting brake. Но в любом случае, Viziv Tourer Concept будет определять дальнейшее развитие линейки семейных автомобилей Subaru. Все современные модели японская компания проектирует на новой платформе Subaru Global Platform. Это, пожалуй, единственное, что можно сказать о технических характеристиках концептуального Viziv Tourer.Первое поколение универсала Levorg дебютировало в ноябре 2013 года на автосалоне в Токио, европейские продажи начались в 2015 году. В прошлом году модель пережила рестайлинг середины цикла. Поэтому смены поколений можно ждать как раз в течение ближайших 2 – 3 лет. Автомобиль оснащается 170-сильным мотором объемом 1,6 литра и 2-литровым двигателем мощностью 300 л.с. Название модели образовано из слов: LEgacy, ReVOlution, TouRinG. На российском рынке Subaru Levorg не представлена.
2018-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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