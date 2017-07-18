18 июля 2017, 14:35

Subaru протестировала новинку Crosstrek/XV 2018 на дороге

Американские автомобильные эксперты протестировали новое поколение кроссовера Subaru Crosstrek, знакомого российским покупателям под именем Subaru XV. В результате испытаний был вынесен вердикт, что модель составит конкуренцию известным уже существующим моделям.
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Во время тестов был отмечен просторный салон, в котором без проблем смогут разместиться пять человек любой комплекции. Также порадовала хорошая управляемость, «острый руль», так ценимый поклонниками марки, и высокий дорожный просвет. Crosstrek получил в подвеску передние стойки MacPherson, а также спинку с двойным поперечным рычагом. Инженеры снабдили модель 2-литровым двигателем без турбонаддува, но за счет технических особенностей агрегат сможет достигать 156 Нм крутящего момента. Тормозная система автомобиля также обновлена, за счет чего автомобиль стал более плавным на поворотах.

Crosstrek/XV построен на новой платформе, что позволило снизить вес автомобиля, увеличить на 70% жесткость кузова и сделать кроссовер чуть больше по габаритам, по сравнению с предыдущим поколением модели.

Скорее всего, обновленный кроссовер появится на российском рынке осенью. Стоимость автомобиля для отечественных пока не известна, а за океаном цена модели составит не менее 22 710 долларов. Известно, что автомобиль будет оснащаться фирменным пакетом EyeSight.

Комплектации и технические характеристики

Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя1995
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл9.1
Загородный цикл5.7
Смешанный цикл7.0
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Субару ХВ

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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
Тест Subaru XV: городская душа
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
Фёдор Пражский
Subaru XV: маленький кроссовер на большом бездорожье
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
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Subaru протестировала новинку Crosstrek/XV 2018 на дороге
{{material_119983}}Во время тестов был отмечен просторный салон, в котором без проблем смогут разместиться пять человек любой комплекции. Также порадовала хорошая управляемость, «острый руль», так ценимый поклонниками марки, и высокий дорожный просвет. Crosstrek получил в подвеску передние стойки MacPherson, а также спинку с двойным поперечным рычагом. Инженеры снабдили модель 2-литровым двигателем без турбонаддува, но за счет технических особенностей агрегат сможет достигать 156 Нм крутящего момента. Тормозная система автомобиля также обновлена, за счет чего автомобиль стал более плавным на поворотах.Crosstrek/XV построен на новой платформе, что позволило снизить вес автомобиля, увеличить на 70% жесткость кузова и сделать кроссовер чуть больше по габаритам, по сравнению с предыдущим поколением модели.Скорее всего, обновленный кроссовер появится на российском рынке осенью. Стоимость автомобиля для отечественных пока не известна, а за океаном цена модели составит не менее 22 710 долларов. Известно, что автомобиль будет оснащаться фирменным пакетом EyeSight.
2017-07-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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