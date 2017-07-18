18 июля 2017, 14:35
Subaru протестировала новинку Crosstrek/XV 2018 на дороге
Американские автомобильные эксперты протестировали новое поколение кроссовера Subaru Crosstrek, знакомого российским покупателям под именем Subaru XV. В результате испытаний был вынесен вердикт, что модель составит конкуренцию известным уже существующим моделям.
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Crosstrek/XV построен на новой платформе, что позволило снизить вес автомобиля, увеличить на 70% жесткость кузова и сделать кроссовер чуть больше по габаритам, по сравнению с предыдущим поколением модели.
Скорее всего, обновленный кроссовер появится на российском рынке осенью. Стоимость автомобиля для отечественных пока не известна, а за океаном цена модели составит не менее 22 710 долларов. Известно, что автомобиль будет оснащаться фирменным пакетом EyeSight.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru XV ZD 2.0 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|1995
|Тип трансмисии
|вариатор
|Привод
|полный
|Городской цикл
|9.1
|Загородный цикл
|5.7
|Смешанный цикл
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Я наоборот хотел автоматическую коробку. Там вариатор бесступенчатый в новых икс ви.
В свое время, при выборе автомобиля, субару не рассматривал вообще, пока не побывал в Тушино и не посмотрел заезд по бездорожью. Мнение поменялось в корне, когда сам сел за руль XV-ки, получил полное удовольствие от езды. Сейчас смело могу себя считать субароводом, другие производители не интересуют ...
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