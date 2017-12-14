14 декабря 2017, 11:14

Subaru проведет в России отзывную кампанию

В России отзывают 28 спортивных седанов Subaru WRX STI, которые были проданы в период с 2014 года по 2016–й. Как сообщает Росстандарт, у автомобилей может быть дефектной аудиосистема.
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Subaru WRX
Выпускается с 2014 г.
Новый 3 399 000 Р
Отзывов: 2
Как говорится на сайте ведомства, в частности, у машин возможно короткое замыкание в цепи низкочастотного динамика аудиосистемы, которое может привести к перегреву низкочастотного динамика на некоторых автомобилях.

В ближайшее время дилеры оповестят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости явиться в сервисный центр. Специалисты заменят низкочастотный динамик и усилитель аудиосистемы. Все ремонтные работы будут осуществляться за счет производителя.

Ранее сообщалось, что «горячий» седан Subaru WRX STI не получит последователя. Причина решения кроется в том, что требования к уровню вредных выбросов становятся все более важными, а нынешний 2,5-литровый турбомотор просто не может им соответствовать. Сейчас компания изучает возможные установки для своей модели.

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Subaru проведет в России отзывную кампанию
{{model_3403}} Как говорится на сайте ведомства, в частности, у машин возможно короткое замыкание в цепи низкочастотного динамика аудиосистемы, которое может привести к перегреву низкочастотного динамика на некоторых автомобилях.В ближайшее время дилеры оповестят владельцев потенциально дефектных машин о необходимости явиться в сервисный центр. Специалисты заменят низкочастотный динамик и усилитель аудиосистемы. Все ремонтные работы будут осуществляться за счет производителя.Ранее сообщалось, что «горячий» седан Subaru WRX STI не получит последователя. Причина решения кроется в том, что требования к уровню вредных выбросов становятся все более важными, а нынешний 2,5-литровый турбомотор просто не может им соответствовать. Сейчас компания изучает возможные установки для своей модели.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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