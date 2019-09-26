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26 сентября 2019, 00:29

Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона

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Фото: Subaru
Мотор-шоу в Токио открывается 23 октября. Компания Subaru покажет на мероприятии два знаковых автомобиля: универсал Levorg второго поколения и прощальную версию WRX STI с уходящим в историю мотором EJ20.
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона

Фото: Subaru

Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона

Фото: Subaru

Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона

Фото: Subaru

Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона

Фото: Subaru

Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона

Фото: Subaru

Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
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Subaru покажет на Токийском автосалоне прототип универсала Levorg нового поколения. Однако судя по первому опубликованному тизерному изображению, автомобиль больше похож на готовую к серийному производству машину, чем на футуристичный шоу-кар. Поэтому рискнем предположить, что товарный вариант не будет сильно отличаться от представленного в Токио прототипа.

Тизер подтверждает, революции в дизайне не произошло. Новый универсал получит видоизмененные задние фонари и иную линию бокового остекления. Пропорции кузова должны остаться прежними. Более важные обновления ожидаются внутри. В комментарии к изображению Subaru намекает на продвинутые электронные вспомогательные системы, приближающие беспилотное будущее автомобилестроения. 

Кроме того, в Токио привезут WRX STI EJ20 Final Edition. Subaru уже опубликовала несколько изображений седана. Судя по названию, автомобиль станет последним, кто получит легендарный мотор EJ20. Оппозитная 2,0-литровая «четверка» дебютировала в 1989 году на Subary Legacy первого поколения. За прошедшие с того момента 30 лет было выпущено множество модификаций. А версии с турбонаддувом ставили даже на гоночные модели Subaru. Тираж прощальной серии WRX STI EJ20 Final Edition составит 555 экземпляров с 19-дюймовыми золотыми колесными дисками. Subaru проведет лотерею в Японии, чтобы определить счастливых владельцев.

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Комментарии

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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
В России отзывают более 52 000 автомобилей Subaru
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
Иван
Subaru обновила WRX и WRX STI
А кто-нибудь видел это чудо техники живьем на российских дорогах? Машина классная, спору нет, но где на ней у нас ездить? И цена какая-то негармоничная, на мой взгляд.
Григорий
Новый Subaru WRX появится в 2020 году
Система помощи водителю - это конечно прекрасное изобретение, но скажите мне, зачем ее устанавливать на спортивный автомобиль? Как правило такие авто приобретаются теми, кто сам любит управлять машиной.
Валентин
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Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
{{material_126408}}Subaru покажет на Токийском автосалоне прототип универсала Levorg нового поколения. Однако судя по первому опубликованному тизерному изображению, автомобиль больше похож на готовую к серийному производству машину, чем на футуристичный шоу-кар. Поэтому рискнем предположить, что товарный вариант не будет сильно отличаться от представленного в Токио прототипа.Тизер подтверждает, революции в дизайне не произошло. Новый универсал получит видоизмененные задние фонари и иную линию бокового остекления. Пропорции кузова должны остаться прежними. Более важные обновления ожидаются внутри. В комментарии к изображению Subaru намекает на продвинутые электронные вспомогательные системы, приближающие беспилотное будущее автомобилестроения. Кроме того, в Токио привезут WRX STI EJ20 Final Edition. Subaru уже опубликовала несколько изображений седана. Судя по названию, автомобиль станет последним, кто получит легендарный мотор EJ20. Оппозитная 2,0-литровая «четверка» дебютировала в 1989 году на Subary Legacy первого поколения. За прошедшие с того момента 30 лет было выпущено множество модификаций. А версии с турбонаддувом ставили даже на гоночные модели Subaru. Тираж прощальной серии WRX STI EJ20 Final Edition составит 555 экземпляров с 19-дюймовыми золотыми колесными дисками. Subaru проведет лотерею в Японии, чтобы определить счастливых владельцев.
2019-09-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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