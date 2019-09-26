26 сентября 2019, 00:29
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
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Фото: Subaru
Мотор-шоу в Токио открывается 23 октября. Компания Subaru покажет на мероприятии два знаковых автомобиля: универсал Levorg второго поколения и прощальную версию WRX STI с уходящим в историю мотором EJ20.
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
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Тизер подтверждает, революции в дизайне не произошло. Новый универсал получит видоизмененные задние фонари и иную линию бокового остекления. Пропорции кузова должны остаться прежними. Более важные обновления ожидаются внутри. В комментарии к изображению Subaru намекает на продвинутые электронные вспомогательные системы, приближающие беспилотное будущее автомобилестроения.
Кроме того, в Токио привезут WRX STI EJ20 Final Edition. Subaru уже опубликовала несколько изображений седана. Судя по названию, автомобиль станет последним, кто получит легендарный мотор EJ20. Оппозитная 2,0-литровая «четверка» дебютировала в 1989 году на Subary Legacy первого поколения. За прошедшие с того момента 30 лет было выпущено множество модификаций. А версии с турбонаддувом ставили даже на гоночные модели Subaru. Тираж прощальной серии WRX STI EJ20 Final Edition составит 555 экземпляров с 19-дюймовыми золотыми колесными дисками. Subaru проведет лотерею в Японии, чтобы определить счастливых владельцев.
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Отзывы по теме
Что выключение стоп сигнала, что как выше написали "неполадка двигателя" проблемами толком и не являются. Да и блин, машинам по пять с лишним лет, понятное дело, что вероятность поломки растет. Но субару видимо очень сильно любят владельцев своих машин и даже для "старичков" предлагают бесплатную диагностику ...
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