14 марта 2018, 16:44
Subaru рассказала об обновленном Outback для России
Компания Subaru планирует в середине нынешнего года начать продавать в России обновленный вседорожный универсал Outback. Цены и комплектации назовут чуть позже, а пока мы можем рассмотреть новинку в деталях.
|Subaru Outback ZO 3.6 CVT 4x4
|3.6 л, 260 л.с
|вариатор
|0-100 - 7.6 с, 235 км/ч
|4815 x 1840 x 1675 мм
|полный
|АИ-92, 9.9 л на 100 км
|3 399 900 руб
|Все характеристики
Обновления в салоне более заметны. Здесь изменилась форма сидений и появился 6,5-дюймовый тачскрин обновленный информационно-развлекательной системы, а большой 8-дюймовый экран доступен в качестве опции. В салоне поменялся руль, и появилось множество декоративных элементов. На страже безопасности встала фирменная система EyeSight. В ее состав входит адаптивный круиз-контроль, фукнция автоматического экстренного торможения, слежения за рядностью движения и контроля слепых зон.
Моторная гамма универсала пополнилась облегченной 2,5-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 175 сил. Кроме того, можно заказать автомобиль с 260-сильным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра. Трансмиссия – модернизированный вариатор Lineartronic.
Сейчас текущая версия Subaru Outback предлагается в России на выбор с 2,5-литровым или 3,6-литровым моторами, которые работают в сочетании с бесступенчатой трансмиссией. Стоимость начинается от 2 399 000 рублей. В список стандартного оснащения входит кожаный салон, камера заднего вида и подогрев всех сидений.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
Мечты сбываются. Для рыбалки, по трассе, что-нибудь привезти на дачу, просто за рулём - самая лучшая машина из всех, что я знаю.
| SUBARU ВЫКАТИЛА НОВЫЙ OUTBACK а какая цена???? Не малая, это точно)
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