14 марта 2018, 16:44

Subaru рассказала об обновленном Outback для России

Компания Subaru планирует в середине нынешнего года начать продавать в России обновленный вседорожный универсал Outback. Цены и комплектации назовут чуть позже, а пока мы можем рассмотреть новинку в деталях.
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  Subaru рассказала об обновленном Outback для России Subaru Outback Subaru рассказала об обновленном Outback для России Subaru Outback Subaru рассказала об обновленном Outback для России Subaru Outback Subaru рассказала об обновленном Outback для России Subaru Outback Subaru рассказала об обновленном Outback для России
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фото
  
Subaru Outback ZO 3.6 CVT 4x4
3.6 л, 260 л.с
вариатор
0-100 - 7.6 с, 235 км/ч
4815 x 1840 x 1675 мм
полный
АИ-92, 9.9 л на 100 км
3 399 900 руб
Все характеристики
В ходе рестайлинга Subaru Outback получил новую радиаторную решетку, бамперы и противотуманки чуть большего размера. Универсалу улучшили шумоизоляцию, перенастроили подвеску и рулевое управление. Габаритные размеры обновленного универсала: 4 820 мм, а ширина – 1 840 мм, колесная база – 2 745 мм, а дорожный просвет – 213 мм. 

Обновления в салоне более заметны. Здесь изменилась форма сидений и появился 6,5-дюймовый тачскрин обновленный информационно-развлекательной системы, а большой 8-дюймовый экран доступен в качестве опции. В салоне поменялся руль, и появилось множество декоративных элементов. На страже безопасности встала фирменная система EyeSight. В ее состав входит адаптивный круиз-контроль, фукнция автоматического экстренного торможения, слежения за рядностью движения и контроля слепых зон.

Моторная гамма универсала пополнилась облегченной 2,5-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 175 сил. Кроме того, можно заказать автомобиль с 260-сильным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра. Трансмиссия – модернизированный вариатор Lineartronic.

Сейчас текущая версия Subaru Outback предлагается в России на выбор с 2,5-литровым или 3,6-литровым моторами, которые работают в сочетании с бесступенчатой трансмиссией. Стоимость начинается от 2 399 000 рублей. В список стандартного оснащения входит кожаный салон, камера заднего вида и подогрев всех сидений.
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Отзывы по теме
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Тест Subaru Outback: суть да дело
Мечты сбываются. Для рыбалки, по трассе, что-нибудь привезти на дачу, просто за рулём - самая лучшая машина из всех, что я знаю.
Aleksandr
Subaru выкатила новый Outback
| SUBARU ВЫКАТИЛА НОВЫЙ OUTBACK а какая цена???? Не малая, это точно)
Сергей2225
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Subaru рассказала об обновленном Outback для России
{{params_54844}}В ходе рестайлинга Subaru Outback получил новую радиаторную решетку, бамперы и противотуманки чуть большего размера. Универсалу улучшили шумоизоляцию, перенастроили подвеску и рулевое управление. Габаритные размеры обновленного универсала: 4 820 мм, а ширина – 1 840 мм, колесная база – 2 745 мм, а дорожный просвет – 213 мм. Обновления в салоне более заметны. Здесь изменилась форма сидений и появился 6,5-дюймовый тачскрин обновленный информационно-развлекательной системы, а большой 8-дюймовый экран доступен в качестве опции. В салоне поменялся руль, и появилось множество декоративных элементов. На страже безопасности встала фирменная система EyeSight. В ее состав входит адаптивный круиз-контроль, фукнция автоматического экстренного торможения, слежения за рядностью движения и контроля слепых зон.Моторная гамма универсала пополнилась облегченной 2,5-литровой оппозитной «четверкой» мощностью 175 сил. Кроме того, можно заказать автомобиль с 260-сильным шестицилиндровым мотором объемом 3,6 литра. Трансмиссия – модернизированный вариатор Lineartronic.Сейчас текущая версия Subaru Outback предлагается в России на выбор с 2,5-литровым или 3,6-литровым моторами, которые работают в сочетании с бесступенчатой трансмиссией. Стоимость начинается от 2 399 000 рублей. В список стандартного оснащения входит кожаный салон, камера заднего вида и подогрев всех сидений.
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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