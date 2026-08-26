Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 08:16

Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»

Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»

В России появился новый японский кроссовер, который стоит дешевле «Гранты» и «Москвича»
В России стартовали продажи компактного кроссовера Subaru Rex, который оказался дешевле многих популярных моделей. Новинка уже доступна для заказа во Владивостоке и может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене.

Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 08:16

Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»

В России появился новый японский кроссовер, который стоит дешевле «Гранты» и «Москвича»

Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича» Фото: Subaru
В России стартовали продажи компактного кроссовера Subaru Rex, который оказался дешевле многих популярных моделей. Новинка уже доступна для заказа во Владивостоке и может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене.

Subaru Rex выходит на российский рынок: цена ниже LADA Granta и «Москвича»

В России стартовали продажи компактного кроссовера Subaru Rex, который оказался дешевле многих популярных моделей. Новинка уже доступна для заказа во Владивостоке и может заинтересовать тех, кто ищет современный автомобиль по разумной цене.

Появление Subaru Rex на российском рынке стало неожиданным событием для многих автолюбителей. Компактный кроссовер, созданный в партнерстве Toyota, Subaru и Daihatsu, теперь доступен для заказа во Владивостоке по цене от 1 080 000 рублей. Это предложение сразу выделяется на фоне подорожавших отечественных моделей, ведь даже базовая версия «Москвич 3» стоит почти вдвое дороже, а LADA Granta Cross с более высокой комплектацией — заметно выше по цене.

Subaru Rex представляет собой ребрендинговую версию Toyota Raize, которую также можно встретить на российском рынке, но чаще по альтернативным схемам поставки. Габариты модели: длина 3995 мм, ширина 1695 мм, высота 1620 мм, колесная база 2525 мм. Такая форма делает автомобиль удобным и привлекательным для тех, кто ищет компактный, но вместительный кроссовер.

На фоне роста цен на автомобили в России, появление доступного японского кроссовера может стать хорошей новостью для тех, кто в поиске. Для сравнения, семейный кроссовер Tenet T4L, недавно ставший юбилейной 100-тысячной машиной бренда, стоит минимум 2 259 000 рублей. 

В последние годы российский рынок все чаще предлагает модели, которые ранее не были доступны официально. Это связано с изменениями в логистике и спросе на доступные иномарки. Как отмечают эксперты, такие предложения могут изменить структуру продаж в сегменте бюджетных кроссоверов. Кстати, интерес к необычным и доступным транспортным средствам сохраняется и в других сегментах: например, мотоцикл JAWA 300 FORTY TWO, сочетающий в себе классику и современные технологии, также вызвал интерес у российских покупателей, о чем подробно рассказывалось в материале об особенностях модели .

Появление Subaru Rex может свидетельствовать о том, что российский рынок становится все более открытым для новых форматов и брендов. Спрос на компактные и доступные кроссоверы продолжает расти, конкуренция в этом сегменте меняется. Для покупателей это означает больше возможностей при выборе автомобиля, а для рынка – новые ориентиры по цене и комплектации.

Упомянутые модели: Subaru Rex, Toyota Raize, Москвич 3, TENET T4
Упомянутые марки: Subaru, Toyota, Daihatsu, Москвич, TENET
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