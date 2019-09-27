27 сентября 2019, 14:19
Subaru станет дочерней компанией Toyota
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Сотрудничество Toyota и Subaru началось 14 лет назад. Сейчас Toyota выкупает дополнительный пакет акций Subaru, чтобы довести свою долю до 20%. Subaru, как предполагается, станет дочерней компанией Toyota.
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Сотрудничество двух японских автопроизводителей началось в 2005 году, когда было заключено соглашение о деловом сотрудничестве. Партнерство между Toyota и Subaru включало в себя контрактное производство автомобилей Subaru, а также совместную разработку заднеприводных автомобилей Toyota 86 и Subaru BRZ. В июне 2019 года Toyota и Subaru договорились объединить усилия в создании новой платформы для полностью электрических автомобилей и построить на ее основе новую модель. В ней планируется реализовать полноприводные технологии Subaru и гибридные Toyota.
Кроме того, компании договорились совместно развивать системы автономного вождения и технологии подключения автомобилей к интернету. Современные тенденции заставляют автопроизводителей переосмыслить саму концепцию автомобиля. Машины будущего будут беспилотными, электрическими, с гибкой системой владения и возможностью совместного использования. Объединение ресурсов поможет Toyota и Subaru выпускать еще более совершенные автомобили, превосходящие возможности любой другой компании. Одновременно автопроизводители договорились уважать идентичность друг друга.
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