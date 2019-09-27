Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
27 сентября 2019, 14:19

Subaru станет дочерней компанией Toyota

  • 213
  • 0
Сотрудничество Toyota и Subaru началось 14 лет назад. Сейчас Toyota выкупает дополнительный пакет акций Subaru, чтобы довести свою долю до 20%. Subaru, как предполагается, станет дочерней компанией Toyota.
Ранее мы писали
Компания Subaru представила кей-кар Chiffon второго поколения. Новинка переехала на новую платформу, став ...
Читать далее
Компания Toyota Motor увеличивает долю в Subaru с 16,7% до 20%. Стоимость приобретаемого пакета акций составляет 80 млрд иен или 650 тысяч долларов. В ответ компания Subaru приобретет акций Toyota на аналогичную сумму. Точное количество акций и доля Subaru в Toyota не сообщается. Предполагается, что Subaru станет «дочкой» Toyota.

Сотрудничество двух японских автопроизводителей началось в 2005 году, когда было заключено соглашение о деловом сотрудничестве. Партнерство между Toyota и Subaru включало в себя контрактное производство автомобилей Subaru, а также совместную разработку заднеприводных автомобилей Toyota 86 и Subaru BRZ. В июне 2019 года Toyota и Subaru договорились объединить усилия в создании новой платформы для полностью электрических автомобилей и построить на ее основе новую модель. В ней планируется реализовать полноприводные технологии Subaru и гибридные Toyota.

Кроме того, компании договорились совместно развивать системы автономного вождения и технологии подключения автомобилей к интернету. Современные тенденции заставляют автопроизводителей переосмыслить саму концепцию автомобиля. Машины будущего будут беспилотными, электрическими, с гибкой системой владения и возможностью совместного использования. Объединение ресурсов поможет Toyota и Subaru выпускать еще более совершенные автомобили, превосходящие возможности любой другой компании. Одновременно автопроизводители договорились уважать идентичность друг друга.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Tribeca
Цитата:| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Валерий
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Форум Subaru Forester
Цитата:| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Тойота
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Возраст получения водительских прав могут увеличить
Во сколько обойдется обслуживание седанов сегмента D
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Subaru станет дочерней компанией Toyota
{{material_126982}}Компания Toyota Motor увеличивает долю в Subaru с 16,7% до 20%. Стоимость приобретаемого пакета акций составляет 80 млрд иен или 650 тысяч долларов. В ответ компания Subaru приобретет акций Toyota на аналогичную сумму. Точное количество акций и доля Subaru в Toyota не сообщается. Предполагается, что Subaru станет «дочкой» Toyota.Сотрудничество двух японских автопроизводителей началось в 2005 году, когда было заключено соглашение о деловом сотрудничестве. Партнерство между Toyota и Subaru включало в себя контрактное производство автомобилей Subaru, а также совместную разработку заднеприводных автомобилей Toyota 86 и Subaru BRZ. В июне 2019 года Toyota и Subaru договорились объединить усилия в создании новой платформы для полностью электрических автомобилей и построить на ее основе новую модель. В ней планируется реализовать полноприводные технологии Subaru и гибридные Toyota.Кроме того, компании договорились совместно развивать системы автономного вождения и технологии подключения автомобилей к интернету. Современные тенденции заставляют автопроизводителей переосмыслить саму концепцию автомобиля. Машины будущего будут беспилотными, электрическими, с гибкой системой владения и возможностью совместного использования. Объединение ресурсов поможет Toyota и Subaru выпускать еще более совершенные автомобили, превосходящие возможности любой другой компании. Одновременно автопроизводители договорились уважать идентичность друг друга.
2019-09-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Белгород Уфа Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.