Впервые за 20 лет Subaru выпускает модель с передним приводом для американского рынка – чем удивит Uncharted

10 декабря 2025, 15:26
Subaru Uncharted 2026: переднеприводная новинка для США стартует с 34 995 долларов
Subaru готовит к выходу необычную новинку для США. Uncharted 2026 года станет первой переднеприводной моделью марки за два десятилетия. Цена стартует с 34 995 долларов. Подробности о комплектациях и особенностях – в нашем материале.
В 2025 году Subaru сделала смелый шаг: компания выводит на рынок США совершенно новую модель Uncharted, которая станет первой за последние двадцать лет переднеприводной моделью для этого региона. До этого момента подобное решение встречалось только у Impreza второго поколения, и с тех пор японский производитель делал установку исключительно на полный привод. Теперь же Uncharted возвращает передний привод в линейку Subaru, что уже вызвало немало обсуждений среди поклонников марки.
Новинка построена на платформе, в основе которой лежит разработка Toyota, что заметно отличает ее от привычных моделей Subaru. Такой подход позволит не только снизить стоимость, но и сделать автомобиль более доступным. Базовая версия Uncharted с передним приводом оценивается в 34 995 долларов (2,7 млн рублей), что делает ее одной из самых доступных в сегменте кроссоверов среднего класса на рынке.
Однако, как отмечают эксперты, переднеприводная модификация будет выпускаться ограниченным тиражом. Причина проста: в США традиционно отдают предпочтение полноприводным автомобилям, особенно в сегменте кроссоверов и внедорожников. Поэтому основной упор в продажах будет сделан на версии с фирменной системой полного привода Subaru, а переднеприводная комплектация станет скорее эксклюзивом для тех, кто ищет необычное сочетание цены и характеристик.
Внешне Uncharted сохранит узнаваемые черты Subaru, но при этом заметно отличается от привычных моделей марки. В дизайне прослеживаются характерные для Toyota элементы, что неудивительно. Интерьер выполнен в современном стиле, с акцентом на эргономику и комфорт. В комплектации предусмотрены все необходимые опции для повседневной эксплуатации, включая мультимедийную систему, климат-контроль и расширенный набор систем безопасности.
Технические характеристики пока держатся в секрете, однако известно, что Uncharted предлагает экономичный бензиновый двигатель, подходящий для езды по городу и в дальних поездок. Ожидается, что расход топлива будет одним из самых низких в классе, что должно привлечь внимание прагматичных покупателей. Кроме того, в будущем возможен выход гибридной версии, что соответствует современным тенденциям на рынке США.
Появление Uncharted с передним приводом может стать началом новой эры для Subaru в Северной Америке. Как меняется спрос на такие автомобили, покажет время, но уже сейчас ясно: Subaru готова к экспериментам и не боится идти против устоявшихся стереотипов.
