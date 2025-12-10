Впервые за 20 лет Subaru выпускает модель с передним приводом для американского рынка – чем удивит Uncharted

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

10 декабря 2025, 15:26

Subaru Uncharted 2026: переднеприводная новинка для США стартует с 34 995 долларов

Subaru Uncharted 2026: переднеприводная новинка для США стартует с 34 995 долларов

Впервые за 20 лет Subaru выпускает модель с передним приводом для американского рынка – чем удивит Uncharted

Subaru Uncharted 2026: переднеприводная новинка для США стартует с 34 995 долларов

Subaru готовит к выходу необычную новинку для США. Uncharted 2026 года станет первой переднеприводной моделью марки за два десятилетия. Цена стартует с 34 995 долларов. Подробности о комплектациях и особенностях – в нашем материале.

Subaru готовит к выходу необычную новинку для США. Uncharted 2026 года станет первой переднеприводной моделью марки за два десятилетия. Цена стартует с 34 995 долларов. Подробности о комплектациях и особенностях – в нашем материале.

В 2025 году Subaru сделала смелый шаг: компания выводит на рынок США совершенно новую модель Uncharted, которая станет первой за последние двадцать лет переднеприводной моделью для этого региона. До этого момента подобное решение встречалось только у Impreza второго поколения, и с тех пор японский производитель делал установку исключительно на полный привод. Теперь же Uncharted возвращает передний привод в линейку Subaru, что уже вызвало немало обсуждений среди поклонников марки.

Новинка построена на платформе, в основе которой лежит разработка Toyota, что заметно отличает ее от привычных моделей Subaru. Такой подход позволит не только снизить стоимость, но и сделать автомобиль более доступным. Базовая версия Uncharted с передним приводом оценивается в 34 995 долларов (2,7 млн рублей), что делает ее одной из самых доступных в сегменте кроссоверов среднего класса на рынке.

Фото: Subaru

Однако, как отмечают эксперты, переднеприводная модификация будет выпускаться ограниченным тиражом. Причина проста: в США традиционно отдают предпочтение полноприводным автомобилям, особенно в сегменте кроссоверов и внедорожников. Поэтому основной упор в продажах будет сделан на версии с фирменной системой полного привода Subaru, а переднеприводная комплектация станет скорее эксклюзивом для тех, кто ищет необычное сочетание цены и характеристик.

Внешне Uncharted сохранит узнаваемые черты Subaru, но при этом заметно отличается от привычных моделей марки. В дизайне прослеживаются характерные для Toyota элементы, что неудивительно. Интерьер выполнен в современном стиле, с акцентом на эргономику и комфорт. В комплектации предусмотрены все необходимые опции для повседневной эксплуатации, включая мультимедийную систему, климат-контроль и расширенный набор систем безопасности.

Фото: Subaru

Технические характеристики пока держатся в секрете, однако известно, что Uncharted предлагает экономичный бензиновый двигатель, подходящий для езды по городу и в дальних поездок. Ожидается, что расход топлива будет одним из самых низких в классе, что должно привлечь внимание прагматичных покупателей. Кроме того, в будущем возможен выход гибридной версии, что соответствует современным тенденциям на рынке США.

Появление Uncharted с передним приводом может стать началом новой эры для Subaru в Северной Америке. Как меняется спрос на такие автомобили, покажет время, но уже сейчас ясно: Subaru готова к экспериментам и не боится идти против устоявшихся стереотипов.

Не удаётся соединиться с https://api-fallback.languagetool.org/v2/check – проверьте соединение с сетью или попробуйте снова через минуту (#1, code=0)

Упомянутые марки: Subaru
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Субару

Похожие материалы Субару

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тверь Ставрополь Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться