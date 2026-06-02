Subaru без оппозитника и полного привода: почему новый кроссовер Uncharted шокировал фанатов марки

Subaru Uncharted: электрокроссовер без полного привода выходит на рынок

Subaru удивляет: новый электрокроссовер Uncharted построен на базе Toyota C-HR и впервые доступен не только с полным, но и с передним приводом. Модель обещает до 592 км на одном заряде, быстрый разгон и современное оснащение. Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - разбираемся подробно.

Subaru удивляет: новый электрокроссовер Uncharted построен на базе Toyota C-HR и впервые доступен не только с полным, но и с передним приводом. Модель обещает до 592 км на одном заряде, быстрый разгон и современное оснащение. Почему это важно для рынка и что изменится для покупателей - разбираемся подробно.

Для автолюбителей по всему миру новость о выходе Subaru Uncharted может стать настоящим поворотным моментом: впервые бренд, известный своей приверженностью к полному приводу и оппозитным моторам, предлагает электрокроссовер с передним приводом. Это не просто очередная новинка - это сигнал о смене стратегии и попытка попасть в самую суть запросов покупателей, которые все чаще выбирают электромобили с практичным запасом хода и доступной ценой.

В основе Uncharted лежит платформа Toyota C-HR, но внешне автомобиль получил фирменные черты Subaru: свежий дизайн, напоминающий обновленный Solterra, и более динамичный облик. Длина кузова - 4,54 метра, что делает модель конкурентом в сегменте компактных SUV. Внутри - современное оснащение: 14-дюймовый сенсорный экран, физические кнопки для основных функций, цифровая приборная панель, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Вместо привычного бардачка - вместительные ниши в центральной консоли, а багажник вмещает от 404 до 1331 литра.

Фото: Subaru

Технически Uncharted предлагает несколько версий. Базовая Trend оснащена электромотором на 123 кВт (167 л.с.), аккумулятором 57,7 кВт·ч и запасом хода до 451 км. Более мощная Active с передним приводом выдает 165 кВт (224 л.с.), разгоняется до 100 км/ч за 7,3 секунды и способна проехать до 592 км по WLTP. В реальных условиях, по мнению экспертов, можно рассчитывать примерно на 500 км. Максимальная скорость ограничена 160 км/ч, а средний расход - 14,5 кВт·ч на 100 км. Для любителей динамики предусмотрены топовые версии Platinum и Platinum plus с двумя электромоторами (252 кВт/343 л.с.), полным приводом и разгоном до сотни за 5 секунд. Здесь же - фирменный X-Mode, электронные помощники для бездорожья и клиренс 21 см.

Зарядка реализована на уровне современных стандартов: все версии поддерживают 22 кВт на AC и до 150 кВт на DC-станциях, что позволяет восполнить заряд с 10 до 80% менее чем за полчаса. Несмотря на 400-вольтовую архитектуру, время зарядки не уступает конкурентам. Важно, что даже базовая комплектация оснащена всеми необходимыми ассистентами: мониторинг слепых зон, помощь при перестроении и движении задним ходом, а также адаптивный круиз-контроль.

Фото: Subaru

В салоне спереди просторно, но задний ряд из-за низкой подушки сидений может показаться менее удобным для высоких пассажиров. Качество отделки и материалов соответствует ожиданиям от современных японских кроссоверов. Отдельно стоит отметить отсутствие «франка» - переднего багажника, что типично для платформы Toyota C-HR.

Интересно, что тенденция к созданию необычных и доступных автомобилей становится все заметнее. Например, недавно на рынке появился уникальный самодельный трайк с автомобильным мотором и официальной регистрацией - подробнее об этом можно узнать в материале о редком предложении для автолюбителей. Это подтверждает: российский рынок становится все более разнообразным и открытым к новым форматам.

В Германии Subaru Uncharted стартует с цены 36 990 евро (порядка 3,1 млн рублей по курсу), а продажи начнутся 13 июня 2026 года. Для справки: в последние годы спрос на электрокроссоверы в стране стабильно растет, а доля моделей с передним приводом увеличивается за счет снижения стоимости владения и упрощения конструкции. Появление Uncharted может усилить конкуренцию в сегменте и подтолкнуть других производителей к пересмотру своих стратегий. Важно помнить, что выбор между полным и передним приводом теперь становится вопросом личных предпочтений, а не вынужденной необходимости.