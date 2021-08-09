Subaru увеличивает гарантию до 5 лет
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Фото: Subaru
Таким образом, общий срок увеличится до 5 лет или 150 тысяч км. Подчеркивается, что расширенная гарантия распространяется как на основные узлы и агрегаты автомобиля, так и на точечную коррозию поверхностей кузова. Исключение составляют детали, подверженные естественному износу и требующие периодической замены. Их список указан в гарантийной книжке автомобиля. Другими словами, условия гарантии от дистрибьютора и подход к рассмотрению гарантийных случаев остаются такими же, как и при действии заводской гарантии.
Новая гарантийная программа разработана специально для Subaru Outback шестого поколения и является исключительным предложением для российского рынка. Напомним, Subaru Outback сменил поколение еще весной 2019 года. Автомобиль переехал на новую платформу, обзавелся современными моторами и внушительным дорожным просветом в 213 мм, а в салоне появился огромный 11,6-дюймовый сенсорный экран медиасистемы.
Длина нового Outback составляет 4 870 мм, что на 50 мм больше по сравнению с прошлым поколением, ширина – 1 875 мм (+35 мм); высота (1 675 мм) и колесная база (2 745 мм) не изменились. Российским покупателям предложат автомобили с безальтернативным горизонтально-оппозитным бензиновым двигателем нового поколения Subaru Boxer объемом 2,5 литра (188 л.с., 245 Нм), который работает в паре с вариатором Lineartronic. Цены начинаются от 3 869 000 рублей. Официальный старт продаж запланирован на 11 сентября 2021 года.
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- 1 350 000 РSubaru Outback 2013 в Москве
- 1 850 000 РSubaru Outback 2017 в Москве
- 1 100 000 РSubaru Outback 2011 в Москве
- 1 050 000 РSubaru Outback 2010 в Москве
- 1 230 000 РSubaru Outback 2012 в Москве
- 1 190 000 РSubaru Outback 2018 в Москве
- 1 250 000 РSubaru Outback 2012 в Москве
- 1 999 000 РSubaru Outback 2015 в Москве
- 1 050 000 РSubaru Outback 2009 в Москве
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