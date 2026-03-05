Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

5 марта 2026, 11:22

Революция в управлении: новые функции Subaru для дальних поездок и обновление без визита к дилеру

Subaru запускает уникальное обновление для владельцев Outback Touring 2026 года: теперь система помощи на трассе станет доступна без доплат. Это решение может изменить подход к безопасности и комфорту на дальних маршрутах. Почему производитель пошел на такой шаг именно сейчас - разбираемся в деталях.

Subaru сделала неожиданный для рынка шаг, анонсировав запуск первой в своей истории системы помощи водителю, способной управлять автомобилем без помощи рук. Новый автопилот позволяет разгоняться до 137 км/ч и станет доступен владельцам Subaru Outback в комплектациях Touring и Touring XT в 2026 году. Ключевая особенность — функция активируется совершенно бесплатно, достаточно будет установить обновление программного обеспечения, даже не посещая дилерский центр.

Такое решение вызвало большой интерес среди автолюбителей, поскольку речь идет не просто о расширении опций, а о первом шаге к массовому внедрению элементов автономного управления на дорогах общего пользования.

Система уже интегрирована в автомобили, выпущенные после января 2026 года. Для остальных владельцев Subaru Outback соответствующих комплектаций обновление станет доступно в ближайшие месяцы. По информации портала «Автоэволюция», технология обеспечивает поддержку движения по большинству федеральных трасс и автомагистралей, что особенно актуально для любителей дальних поездок. Максимальная скорость работы системы составляет 85 миль в час (около 137 км/ч), что полностью соответствует скоростному режиму на российских дорогах и позволяет уверенно чувствовать себя даже на загруженных участках.

В условиях, когда продажи Subaru в начале года снизились практически по всем моделям (за исключением Forester и BRZ), такой шаг выглядит как попытка вернуть интерес к бренду и укрепить позиции на рынке. Бесплатное обновление — редкость для сегмента, где за каждую новую функцию обычно приходится доплачивать. Теперь же владелец Outback Touring и Touring XT получит доступ к передовым технологиям без лишних затрат, что может стать весомым аргументом при выборе автомобиля в 2026 году.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы способны изменить отношение к безопасности и комфорту на трассе. Система не только снижает нагрузку на водителя, но и минимизирует риск ошибок при длительных поездках. Важно, что Subaru не ограничилась только новыми машинами, предложив обновления и для уже проданных автомобилей. Это говорит о внимании к лояльным клиентам и стремлении поддерживать высокий уровень сервиса.

В целом, запуск передовой системы помощи на трассе для Outback Touring и Touring XT может стать началом новой эры для японского бренда. На фоне снижения продаж и растущей конкуренции такой шаг выглядит смелым и своевременным. Остается наблюдать, как отреагируют владельцы на внедрение технологий, которые, вероятно, скоро станут стандартом и для других моделей Subaru

Упомянутые модели: Subaru Outback (от 2 399 000 Р)
Упомянутые марки: Subaru
