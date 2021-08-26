Subaru возвращает в строй WRX-универсал
Subaru готова представить совершенно новый, полностью переработанный 2022 WRX. Новейшая версия спортивного компактного автомобиля вдохновлена ралли. Это будет самым захватывающим WRX за всю историю.
Напомним, что в 1992 году WRX создали на базе Impreza. В то время Subaru называла все модели «WRX» для «World Rally eXperimental», поскольку они оснащены вдохновленными ралли технологиями, такими как полный привод, двигатели с турбонаддувом и более жесткая подвеска. Вскоре последовали версии STI, в 2014 году WRX стал отдельной моделью, а серия с кузовом VA стала обозначаться как модель первого поколения.
Премьера новинки должна была состояться на Нью-Йоркском международном автосалоне 19 августа 2021 года. Но организаторам пришлось отменить автосалон из-за всплеска заболеваемости SARS-CoV2 (коронавируса). Тем не менее, премьера нового WRX не может быть отменена, поскольку с момента выпуска модели первого поколения прошло около семи лет.
Минутное видео раскрывает ряд деталей о новом Subaru WRX 2022 года. Он не похож на шикарный концепт Viziv Performance, показанный на Токийском автосалоне в 2017 году, но сохранил некоторые особенности нынешнего WRX, такие как широкий ковш на капоте, широкие крылья, четыре выхлопных патрубка и тонкий задний спойлер. В основе WRX 2022 года лежит новая платформа Subaru. О двигателях известно немногое, предположительно это могут быть четырехцилиндровые агрегаты, которые будут сочетаться с механической трансмиссией.
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