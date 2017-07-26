26 июля 2017, 09:19

Subaru выпустила «умный» Forester

Японский автопроизводитель объявил начало приема предварительных заказов на новую версию кроссовера Forester. Пока автомобиль доступен только на домашнем рынке.
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Создатели наделили Forester Smart Edition отличительными чертами. Модель получила черную матовую решетку радиатора, такие же корпуса наружных зеркал и черную окантовку стекол. Также автомобиль оборудован рейлингами на крыше и антенной-плавником.

Модель оснащена пакетом безопасности EyeSight, который включает в себя систему предотвращения столкновений, ассистента удержания в полосе движения и систему переключения света фар. А интерьер салона украшен серебристыми элементами декора на передней панели.

Моторная линейка представлена двумя вариациями. Покупатели смогут выбрать между 2-литровым турбированным «дизелем» на 280 л.с. и 2-литровым «атмосферником» на 148 «лошадей». Привод, конечно же, полный.

Стоимость автомобиля равняется 2,8 млн йен (около 1,5 млн рублей). Живые продажи начнутся уже со следующего месяца. Компания пока не сообщала, планирует ли выводить спецверсию на зарубежные рынки.

Комплектации и технические характеристики

Subaru Forester Premium GT 2.0 CVT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2017
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин241
Объем двигателя1998
Тип трансмисиивариатор
Приводполный
Городской цикл11.2
Загородный цикл7.0
Смешанный цикл8.5
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Тест-драйв Subaru Forester: настоящий мужик
Теперь авто стало выглядеть более сурово
maximux
Subaru оценила Forester 2015
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Андрей
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Subaru выпустила «умный» Forester
{{material_119851}}Создатели наделили Forester Smart Edition отличительными чертами. Модель получила черную матовую решетку радиатора, такие же корпуса наружных зеркал и черную окантовку стекол. Также автомобиль оборудован рейлингами на крыше и антенной-плавником.Модель оснащена пакетом безопасности EyeSight, который включает в себя систему предотвращения столкновений, ассистента удержания в полосе движения и систему переключения света фар. А интерьер салона украшен серебристыми элементами декора на передней панели.Моторная линейка представлена двумя вариациями. Покупатели смогут выбрать между 2-литровым турбированным «дизелем» на 280 л.с. и 2-литровым «атмосферником» на 148 «лошадей». Привод, конечно же, полный.Стоимость автомобиля равняется 2,8 млн йен (около 1,5 млн рублей). Живые продажи начнутся уже со следующего месяца. Компания пока не сообщала, планирует ли выводить спецверсию на зарубежные рынки.
2017-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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