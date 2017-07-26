26 июля 2017, 09:19
Subaru выпустила «умный» Forester
Японский автопроизводитель объявил начало приема предварительных заказов на новую версию кроссовера Forester. Пока автомобиль доступен только на домашнем рынке.
Ранее мы писали
Компания Subaru рассматривает возможность возращения в Россию моделей, которые ранее были выведены с российского ...Читать далее
Модель оснащена пакетом безопасности EyeSight, который включает в себя систему предотвращения столкновений, ассистента удержания в полосе движения и систему переключения света фар. А интерьер салона украшен серебристыми элементами декора на передней панели.
Моторная линейка представлена двумя вариациями. Покупатели смогут выбрать между 2-литровым турбированным «дизелем» на 280 л.с. и 2-литровым «атмосферником» на 148 «лошадей». Привод, конечно же, полный.
Стоимость автомобиля равняется 2,8 млн йен (около 1,5 млн рублей). Живые продажи начнутся уже со следующего месяца. Компания пока не сообщала, планирует ли выводить спецверсию на зарубежные рынки.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru Forester Premium GT 2.0 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|241
|Объем двигателя
|1998
|Тип трансмисии
|вариатор
|Привод
|полный
|Городской цикл
|11.2
|Загородный цикл
|7.0
|Смешанный цикл
|8.5
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
Читайте по теме
Subaru отмечает 50-летний юбилей «оппозитника» Boxer
10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
Как протекают продажи Subaru XV
14.11.2012, 10:16
Читайте по теме
Subaru отмечает 50-летний юбилей «оппозитника» Boxer
10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
«Околоспорткары»: нам не все равно
26.05.2013, 23:00
На чем поедем в 2013 году? Часть II
06.01.2013, 12:54
Как протекают продажи Subaru XV
14.11.2012, 10:16
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Теперь авто стало выглядеть более сурово
Считаю лесника лучшим автомобилем, по техническим характеристикам обошел всех своих одноклассников, отдаю предпочтение постоянному полному приводу и вариатору, практичный на любой дороге.
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное