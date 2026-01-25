Не прошел испытание: почему Subaru WRX признан небезопасным для пассажиров сзади — мало кто знает детали нового краш-теста

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

25 января 2026, 05:55

Subaru WRX провалил краш-тест IIHS: неожиданные итоги для седана

Subaru WRX, и без того не блиставший продажами в 2025 году, оказался в центре внимания после неудачного прохождения обновленного краш-теста IIHS. Эксперты выявили серьезные риски для задних пассажиров, что может повлиять на востребованность модели и ее будущее на рынке. Разбираемся, что именно не так с безопасностью этого полноприводного седана и почему результаты теста вызвали столько вопросов.

Subaru WRX, который и так не может похвастаться высокими продажами в 2025 году, начал 2026 год с неприятного сюрприза. Обновленный краш-тест IIHS выявил у популярного полноприводного седана серьезные проблемы с безопасностью для пассажиров на заднем ряду. Это испытание, имитирующее лобовое столкновение двух автомобилей, стало настоящим испытанием для многих современных моделей, но WRX оказался в числе аутсайдеров.

Суть обновленного теста заключается в том, что теперь особое внимание уделяется не только водителю и переднему пассажиру, но и тем, кто находится сзади. В ходе испытаний специалисты IIHS фиксируют, насколько хорошо автомобиль защищает всех пассажиров в салоне при столкновении средней тяжести. Для WRX результаты оказались неутешительными: манекены, имитируя задних пассажиров, получили травмы, которые могли бы привести к тяжелым травмам.

Как отмечают эксперты, основной проблемой стала недостаточная защита головы и шеи у задних пассажиров. При ударе манекены смещались вперед, а ремни безопасности закреплены недостаточно. Кроме того, отмечены риски получения травм грудной клетки и таза. Для автомобиля, который позиционируется как спортивный и семейный одновременно, такие результаты выглядят особенно тревожно.

Производитель пока не предоставил официальных комментариев по поводу итогов испытаний, однако в автомобильном сообществе уже обсуждаются возможные конструкционные доработки и высокая системная безопасность для задних пассажиров.

Стоит отметить, что обновлённый краш-тест IIHS стал настоящим вызовом для многих производителей. Усиление требований связано с ростом числа ДТП, от которых страдают именно пассажиры второго ряда. Теперь инженеры пересматривают подход к проектированию салона и систем пассивной безопасности, чтобы соответствовать новым стандартам.

Для Subaru WRX эта неудача может стать серьезным ударом по репутации, особенно на фоне и без того невысокого уровня продаж в США. Покупатели все чаще обращают внимание на безопасность, и результаты подобных примеров могут привести к выбору в пользу альтернатив. В ближайшее время мы будем следить за реакцией производителя и, возможно, опубликуем обновления, направленные на повышение уровня защиты задних пассажиров.

Ранее прошло исследование, как изменился рынок SUV: кто выжил и кто потерял позиции – неожиданные итоги, которые стоит узнать.

Упомянутые модели: Subaru WRX
Упомянутые марки: Subaru
