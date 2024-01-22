Subaru WRX разорвала надвое после столкновения со снегоуборщиком

Ранее мы писали Вот почему нельзя подрезать груженую фуру Один из американских водителей, похоже, не смотрел фильм «Пункт назначения 2» и решил, что можно запросто ... Читать далее

Инцидент произошел 16 января в штате Нью-Йорк (США). Водитель Subaru WRX в сложных дорожных условиях в закрытом повороте пошел на обгон фуры, когда неожиданно для него на встречной полосе из-за поворота показалась снегоуборочная машина. На высокой скорости Subaru попытался уйти в свою полосу, машину занесло и она боком врезалась в массивный плуг снегоуборщика. От удара седан разорвало на две части.

По словам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал. Но все уверены, что если бы на встречной полосе оказалась обычная легковушка, а не снегоуборочная машина, могли погибнуть невинные люди.

Упомянутые модели: Subaru WRX

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