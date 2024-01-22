Subaru WRX разорвала надвое после столкновения со снегоуборщиком
Фото: Erik Ghirarduzzi via Twitter/X
По словам очевидцев, в аварии никто серьезно не пострадал. Но все уверены, что если бы на встречной полосе оказалась обычная легковушка, а не снегоуборочная машина, могли погибнуть невинные люди.
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Новый «драйверский» Subaru WRX TR: 275 сил, Brembo, Recaro и только «механика»
Компания Subaru представила новую версию WRX, ориентированную на водителя и удовольствие за рулем. Седан с приставкой «TR» оснащен механической коробкой передач, тормозами Brembo, более жесткими пружинами и стандартными сиденьями RecaroЧитать далее
-
27.12.2022, 09:35
Посмотрите, как бюджетный Subaru обходит Lamborghini на треке (невероятное видео)
Конечно, Subaru WRX за 11 000 долларов не может конкурировать с Lamborghini Murcielago. Правильно? Но благодаря некоторым скромным и недорогим доработкам даже дешевые старые автомобили могут творить чудеса.Читать далее
-
25.08.2021, 09:18
Новый Subaru WRX выйдет в сентябре: что известно о новинке?
Компания Subaru планировала представить мощный седан WRX нового поколения на Нью-Йоркском международном автосалоне, но мероприятие отменили из-за всплеска COVD-19, и премьеру спорткара перенесли на сентябрь.Читать далее
-
05.05.2021, 09:45
ТОП-7 невероятных спорткаров, которые должны выйти в 2022 году
Пандемия внесла свои коррективы в график автомобильных премьер. Запуск некоторых новинок перенесли на следующий год. В 2022 году на дорогах должны появиться сразу несколько умопомрачительных спорткаров.Читать далее
-
21.03.2021, 00:01
ТОП-5 самых доступных спорткаров весны 2021 года
Спорткары неизменно манят стильным дизайном, впечатляющей динамикой и отличной управляемостью, но стоят такие автомобили обычно немало. Расскажем о пяти самых недорогих моделях со спортивным характером, предлагающихся сейчас в салонах российских дилеров.Читать далее
-
26.09.2019, 00:29
Subaru рассказала о новинках Токийского автосалона
Мотор-шоу в Токио открывается 23 октября. Компания Subaru покажет на мероприятии два знаковых автомобиля: универсал Levorg второго поколения и прощальную версию WRX STI с уходящим в историю мотором EJ20.Читать далее
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