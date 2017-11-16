16 ноября 2017, 17:15
Subaru WRX STI останется без преемника
«Горячий» седан Subaru WRX STI не получит последователя. Об этом заявил директор по маркетингу, продажам и связям с общественностью европейского офиса японской марки Давид Делло Стритто.
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Российское представительство марки Subaru опровергло ранее опубликованную информацию об отказе от «злого» ...Читать далее
Ранее сообщалось, что Subaru выпустила финальную модификацию «заряженного» седана WRX STI актуальной генерации. Она предназначена только для рынка Великобритании. Всего с конвейера сойдет 150 экземпляров.
Прощальный выпуск получил все опции, которые появились в январе на американской версии «злого» седана. Так, WRX STI оснащен электронной системой управления центральным дифференциалом, 19-дюймовыми «катками», видоизмененным передним бампером, тормозными механизмами Brembo с желтыми суппортами, а интерьер содержит черные глянцевые вставки.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|300
|Объем двигателя
|2457
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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29.12.2013, 21:18
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26.05.2013, 23:00
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06.01.2013, 12:54
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