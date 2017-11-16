16 ноября 2017, 17:15

Subaru WRX STI останется без преемника

«Горячий» седан Subaru WRX STI не получит последователя. Об этом заявил директор по маркетингу, продажам и связям с общественностью европейского офиса японской марки Давид Делло Стритто.
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Причина решения кроется в том, что требования к уровню вредных выбросов становятся все более важными, а нынешний 2,5-литровый турбомотор просто не может им соответствовать. Сейчас компания изучает возможные установки для своей модели.

Ранее сообщалось, что Subaru выпустила финальную модификацию «заряженного» седана WRX STI актуальной генерации. Она предназначена только для рынка Великобритании. Всего с конвейера сойдет 150 экземпляров.

Прощальный выпуск получил все опции, которые появились в январе на американской версии «злого» седана. Так, WRX STI оснащен электронной системой управления центральным дифференциалом, 19-дюймовыми «катками», видоизмененным передним бампером, тормозными механизмами Brembo с желтыми суппортами, а интерьер содержит черные глянцевые вставки.

Комплектации и технические характеристики

Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин300
Объем двигателя2457
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.0
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.4
ТопливоАИ-95
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Subaru WRX STI останется без преемника
{{material_121621}} Причина решения кроется в том, что требования к уровню вредных выбросов становятся все более важными, а нынешний 2,5-литровый турбомотор просто не может им соответствовать. Сейчас компания изучает возможные установки для своей модели.Ранее сообщалось, что Subaru выпустила финальную модификацию «заряженного» седана WRX STI актуальной генерации. Она предназначена только для рынка Великобритании. Всего с конвейера сойдет 150 экземпляров.Прощальный выпуск получил все опции, которые появились в январе на американской версии «злого» седана. Так, WRX STI оснащен электронной системой управления центральным дифференциалом, 19-дюймовыми «катками», видоизмененным передним бампером, тормозными механизмами Brembo с желтыми суппортами, а интерьер содержит черные глянцевые вставки.
2017-11-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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