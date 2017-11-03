3 ноября 2017, 12:15

Subaru WRX STI уходит с рынка

Компания Subaru выпустила финальную модификацию «заряженного» седана WRX STI актуальной генерации. Она предназначена только для рынка Великобритании. Всего с конвейера сойдет 150 экземпляров.
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  Subaru WRX STI уходит с рынка Subaru WRX Subaru WRX STI уходит с рынка Subaru WRX Subaru WRX STI уходит с рынка
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Прощальный выпуск получил все опции, которые появились в январе на американской версии «злого» седана. Так, WRX STI оснащен электронной системой управления центральным дифференциалом, 19-дюймовыми «катками», видоизмененным передним бампером, тормозными механизмами Brembo с желтыми суппортами, а интерьер содержит черные глянцевые вставки.

Ограниченный тираж в количестве 150 единиц будет отмечен специальными шильдиками с надписью Final Edition. Для британских покупаnелей установлена цена от 33 995 фунтов, что эквивалентно 2 600 000 рублей.

Как сообщают представители марки, это логичное завершение жизненного цикла модели. По их мнению, сейчас оптимальный момент для вывода «горячего» седана с рынка и использования технологий и двигателей для разработки новых автомобилей.

Российский покупателям Subaru WRX STI доступен в единственной комплектации по цене от 3 249 000 рублей. Под капотом «заряженного» автомобиля размещен 2,5-литровый двигатель с турбиной, который выдает 300 «лошадей» и 407 Нм крутящего момента.  Трансмиссия представлена полноприводной системой и 6-скоростной механической коробкой передач. Развить скорость с нуля до 100 км/ч модель способна за 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Комплектации и технические характеристики

Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин300
Объем двигателя2457
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.0
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.4
ТопливоАИ-95
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GreatTest
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| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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Subaru WRX STI уходит с рынка
{{material_121113}}Прощальный выпуск получил все опции, которые появились в январе на американской версии «злого» седана. Так, WRX STI оснащен электронной системой управления центральным дифференциалом, 19-дюймовыми «катками», видоизмененным передним бампером, тормозными механизмами Brembo с желтыми суппортами, а интерьер содержит черные глянцевые вставки.Ограниченный тираж в количестве 150 единиц будет отмечен специальными шильдиками с надписью Final Edition. Для британских покупаnелей установлена цена от 33 995 фунтов, что эквивалентно 2 600 000 рублей. Как сообщают представители марки, это логичное завершение жизненного цикла модели. По их мнению, сейчас оптимальный момент для вывода «горячего» седана с рынка и использования технологий и двигателей для разработки новых автомобилей.Российский покупателям Subaru WRX STI доступен в единственной комплектации по цене от 3 249 000 рублей. Под капотом «заряженного» автомобиля размещен 2,5-литровый двигатель с турбиной, который выдает 300 «лошадей» и 407 Нм крутящего момента.  Трансмиссия представлена полноприводной системой и 6-скоростной механической коробкой передач. Развить скорость с нуля до 100 км/ч модель способна за 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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