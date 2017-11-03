Subaru WRX STI уходит с рынка
Ограниченный тираж в количестве 150 единиц будет отмечен специальными шильдиками с надписью Final Edition. Для британских покупаnелей установлена цена от 33 995 фунтов, что эквивалентно 2 600 000 рублей.
Как сообщают представители марки, это логичное завершение жизненного цикла модели. По их мнению, сейчас оптимальный момент для вывода «горячего» седана с рынка и использования технологий и двигателей для разработки новых автомобилей.
Российский покупателям Subaru WRX STI доступен в единственной комплектации по цене от 3 249 000 рублей. Под капотом «заряженного» автомобиля размещен 2,5-литровый двигатель с турбиной, который выдает 300 «лошадей» и 407 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена полноприводной системой и 6-скоростной механической коробкой передач. Развить скорость с нуля до 100 км/ч модель способна за 5,2 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Комплектации и технические характеристики
|Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|300
|Объем двигателя
|2457
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.0
|Загородный цикл
|8.4
|Смешанный цикл
|10.4
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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