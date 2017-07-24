24 июля 2017, 17:12

Subaru WRX STI установил рекорд «Северной петли»

Самым быстрым седаном «Северной петли» Нюрбургринга признан Subaru WRX STI. Автомобиль смог преодолеть круг всего за 6 минут 57,5 секунды. Такой внушительный показатель обеспечил сверхмощный агрегат.
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Так, четырехдверка оснащается 2-литровым турбированным оппозитным двигателем, мощность которого составляет 600 л. с. Максимальная отдача мотора достигается на 8500 оборотах в минуту. В паре с ним выступает секвентальная коробка передач, способная менять ступени за 20-25 миллисекунд.

Также «горячий» WRX STI получил другую гоночную подвеску, 15-дюймовые тормозные диски с 8-поршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло. При необходимости оно может менять угол атаки.

Ранее Subaru уже пытался установить рекорд Нюрбургринга на модификации Type RA. Тогда седаном управлял гонщик Ричи Станэуэю. Правда, из-за непогоды установить рекорд прохождения круга японцам не удалось.

Комплектации и технические характеристики

Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин300
Объем двигателя2457
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.0
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Автоспорт Субару ВРХ

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Отзывы по теме
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Форум Subaru Stella
проблема с КПП автомат
caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru WRX STI установил рекорд «Северной петли»
{{material_120048}}Так, четырехдверка оснащается 2-литровым турбированным оппозитным двигателем, мощность которого составляет 600 л. с. Максимальная отдача мотора достигается на 8500 оборотах в минуту. В паре с ним выступает секвентальная коробка передач, способная менять ступени за 20-25 миллисекунд. Также «горячий» WRX STI получил другую гоночную подвеску, 15-дюймовые тормозные диски с 8-поршневыми суппортами на всех колесах, гоночные «слики» и активное заднее антикрыло. При необходимости оно может менять угол атаки.Ранее Subaru уже пытался установить рекорд Нюрбургринга на модификации Type RA. Тогда седаном управлял гонщик Ричи Станэуэю. Правда, из-за непогоды установить рекорд прохождения круга японцам не удалось.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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