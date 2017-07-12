12 июля 2017, 17:00

Subaru WRX STI взбирается на холм Пайкс Пик. Видео

Новый рекорд по подъему на гору на холм Пайкс Пик установлен с помощью Subaru WRX STI. Автомобиль смог достичь вершины самой большой горы на северо-востоке США всего за 5 минут 44,72 секунды.
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Управлял 600-сильным «японцем» известный американский гонщик Трэвис Пастрана. Он преодолел 12 км и взобрался на высоту почти в 2 км над уровнем моря. Результат заезда стал лучше на 24 секунды, чем у прежнего достижения Дэвида Хиггинсома, установленного 3 года назад.

Комплектации и технические характеристики

Subaru WRX STI GQ 2.5 МТ 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2017
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин300
Объем двигателя2457
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.0
Загородный цикл8.4
Смешанный цикл10.4
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
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| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
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caня
Форум Subaru XV
Думаю, что наши люди, просто еще, не привыкли к таким коробкам передач CVT все из-за сложности конструкции, за-то есть очевидные плюсы, такой коробки. Если следить за ней, то и прослужит она долго и надежно.
Abrus
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Subaru WRX STI взбирается на холм Пайкс Пик. Видео
Управлял 600-сильным «японцем» известный американский гонщик Трэвис Пастрана. Он преодолел 12 км и взобрался на высоту почти в 2 км над уровнем моря. Результат заезда стал лучше на 24 секунды, чем у прежнего достижения Дэвида Хиггинсома, установленного 3 года назад.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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