29 ноября 2017, 14:47

Subaru XV получил 5 звезд на безопасность

Компактный кроссовер Subaru высший рейтинг – 5 звезд – по результатам испытаний на безопасность Euro NCAP. Европейская организация имитировала столкновения и оценила поведение машины по нескольким показателям.
^
Subaru XV
Выпускается с 2011 г.
Новый от 1 599 900 до 1 999 900 Р
Отзывов: 2
В частности, XV показал выдающиеся результаты во всех видах испытаний: «Защита детей», «Защита взрослых» (водитель и пассажир), «Защита пешеходов» и «Технологии безопасности Assist».

Специалистам удалось улучшить безопасность, повысить жесткость и прочность кузова и шасси. Оптимизированная конструкция и усиленные соединения позволили увеличить общую жесткость на кручение до 100% на некоторые элементы. Также удалось добиться значительных изменений в подвеске и более низкого центра тяжести для лучшей курсовой устойчивости и управляемости.
 
Вседорожник оснащается системой помощи водителю EyeSight, которая которая распознает идущие впереди машины, пешеходов, полосы движения и другие объекты и помогает в опасной ситуации. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке.
Новости Субару

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Subaru Tribeca
| Кому: Ирина Сначала хотел ответить вам однозначно покупайте. А начал анализировать и именно для девушки я бы не посоветовал. Хоть и имеется у этого автомобиля антизаносная система, срабатывает она на скользкой поверхности не на все 100%, а потому полностью положившись на неё, можно попасть впросак ...
Валерий
Форум Subaru Outback
Оппозитный движок конечно обладает хорошей развесовкой, агрессивным звуком, имеет низкий центр тяжести. Но я думаю алюминиевый блок цилиндров - не лучшее решение. К тому же, этот мотор никогда не откажется от возможности покушать масло. Поэтому мне в этом субарике нравится всё, но будь у меня возможность ...
GreatTest
Форум Subaru Forester
| Взял нового форика 2015 г.в. 2.5л.с. с вариатором, мощи выше крыши, вариатор передачи переключает плавно, можно сказать не заметно, скорость авто набирает быстро. Подвеска настроена для наших "хороших" дорог, лежачих полицейских практически не слышно, на нем выезжаю в любую погоду, зимой при -25 заводится ...
Сейчас в декабре 2015 тем
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Subaru Автомудрость Subaru АвтоПитер Subaru Дизайн и тюнинг Subaru Новинки и концепт кары Subaru Новости и акции автосалонов Subaru Автосалоны и дилеры марки Subaru Аренда и прокат авто марки Subaru Автоклубы и форумы автозавчастей марки Subaru Автосервисы и магазины автозапчастей марки Subaru
Главные материалы
Россия и электрокары. Есть ли будущее у экологичных машин?
Lada Vesta SW Cross доступен только под заказ
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Subaru XV получил 5 звезд на безопасность
{{model_3086}}В частности, XV показал выдающиеся результаты во всех видах испытаний: «Защита детей», «Защита взрослых» (водитель и пассажир), «Защита пешеходов» и «Технологии безопасности Assist».Специалистам удалось улучшить безопасность, повысить жесткость и прочность кузова и шасси. Оптимизированная конструкция и усиленные соединения позволили увеличить общую жесткость на кручение до 100% на некоторые элементы. Также удалось добиться значительных изменений в подвеске и более низкого центра тяжести для лучшей курсовой устойчивости и управляемости. Вседорожник оснащается системой помощи водителю EyeSight, которая которая распознает идущие впереди машины, пешеходов, полосы движения и другие объекты и помогает в опасной ситуации. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке.
2017-11-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ростовская область Челябинск Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG