Subaru XV получил 5 звезд на безопасность
Компактный кроссовер Subaru высший рейтинг – 5 звезд – по результатам испытаний на безопасность Euro NCAP. Европейская организация имитировала столкновения и оценила поведение машины по нескольким показателям.
Специалистам удалось улучшить безопасность, повысить жесткость и прочность кузова и шасси. Оптимизированная конструкция и усиленные соединения позволили увеличить общую жесткость на кручение до 100% на некоторые элементы. Также удалось добиться значительных изменений в подвеске и более низкого центра тяжести для лучшей курсовой устойчивости и управляемости.
Вседорожник оснащается системой помощи водителю EyeSight, которая которая распознает идущие впереди машины, пешеходов, полосы движения и другие объекты и помогает в опасной ситуации. Она включает в себя функции адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке.
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10.05.2016, 19:55
Subafest по-петербургски. Или «мы в «оппозите»
06.06.2015, 23:10
Эти новинки ожидаем в 2014-м
29.12.2013, 21:18
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26.05.2013, 23:00
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06.01.2013, 12:54
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