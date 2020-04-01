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1 апреля 2020, 12:11

Subaru закрывает в Японии автосборочные предприятия

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Фото из открытых источников
Речь идет о заводах на востоке Японии, в префектуре Гунма, выпускающих машины и трансмиссии. Свое решение руководство «Плеяд» обосновывает «перебоями в цепочке поставок между производителями комплектующих и сборочными предприятиями на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки».
Subaru закрывает в Японии автосборочные предприятия

Фото: motorbiscuit.com

Это естественным образом повлекло за собой резкое сокращение продаж автомобилей, причем, не только на родном для Subaru рынке.

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Японские предприятия остановили работу вслед за американским заводом компании. Тамошний конвейер встал на прикол еще неделю назад. Была надежда, что каникулы продлятся максимум до 7 апреля 2020 года.

Теперь же очевидно, что этого срока для победы над коронавирусом в США недостаточно, а потому запуск предприятия перенесен на 20 апреля. Не исключено, что и новую дату придется отодвинуть.

Относительно японских предприятий, им отведен карантинный период с 11 апреля по 1 мая текущего года. Непосредственно производство хотят возобновить 11 мая, как только в стране закончатся майские праздничные выходные.

Японская пресса со ссылкой на экспертов пишет, что объем производства Subaru снизится примерно на 39 000 автомобилей в Японии и на 32 000 ед. в США. На заводе в Гунма собираются модели Impreza и Forester - они предназначены как для своего рынка, так и для экспорта в Северную Америку, на которую приходится до 70% общемировых продаж марки Subaru.

Ранее остановили производство и другие японские автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Honda.

Напомним, что по итогам прошлого года компания Subaru сумела реализовать в России всего 7 686 новых автомобилей - это на 4% меньше показателя 2018-го, когда наши соотечественник сообща приобрели 8 032 ед.


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Subaru закрывает в Японии автосборочные предприятия
Это естественным образом повлекло за собой резкое сокращение продаж автомобилей, причем, не только на родном для Subaru рынке.{{material_129474}} Японские предприятия остановили работу вслед за американским заводом компании. Тамошний конвейер встал на прикол еще неделю назад. Была надежда, что каникулы продлятся максимум до 7 апреля 2020 года. Теперь же очевидно, что этого срока для победы над коронавирусом в США недостаточно, а потому запуск предприятия перенесен на 20 апреля. Не исключено, что и новую дату придется отодвинуть.Относительно японских предприятий, им отведен карантинный период с 11 апреля по 1 мая текущего года. Непосредственно производство хотят возобновить 11 мая, как только в стране закончатся майские праздничные выходные.Японская пресса со ссылкой на экспертов пишет, что объем производства Subaru снизится примерно на 39 000 автомобилей в Японии и на 32 000 ед. в США. На заводе в Гунма собираются модели Impreza и Forester - они предназначены как для своего рынка, так и для экспорта в Северную Америку, на которую приходится до 70% общемировых продаж марки Subaru.Ранее остановили производство и другие японские автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Honda.Напомним, что по итогам прошлого года компания Subaru сумела реализовать в России всего 7 686 новых автомобилей - это на 4% меньше показателя 2018-го, когда наши соотечественник сообща приобрели 8 032 ед.
2020-04-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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