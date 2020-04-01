Subaru закрывает в Японии автосборочные предприятия
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Фото: motorbiscuit.com
Это естественным образом повлекло за собой резкое сокращение продаж автомобилей, причем, не только на родном для Subaru рынке.
Теперь же очевидно, что этого срока для победы над коронавирусом в США недостаточно, а потому запуск предприятия перенесен на 20 апреля. Не исключено, что и новую дату придется отодвинуть.
Относительно японских предприятий, им отведен карантинный период с 11 апреля по 1 мая текущего года. Непосредственно производство хотят возобновить 11 мая, как только в стране закончатся майские праздничные выходные.
Японская пресса со ссылкой на экспертов пишет, что объем производства Subaru снизится примерно на 39 000 автомобилей в Японии и на 32 000 ед. в США. На заводе в Гунма собираются модели Impreza и Forester - они предназначены как для своего рынка, так и для экспорта в Северную Америку, на которую приходится до 70% общемировых продаж марки Subaru.
Ранее остановили производство и другие японские автопроизводители, такие как Toyota, Nissan и Honda.
Напомним, что по итогам прошлого года компания Subaru сумела реализовать в России всего 7 686 новых автомобилей - это на 4% меньше показателя 2018-го, когда наши соотечественник сообща приобрели 8 032 ед.
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