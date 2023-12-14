Суд лишил прав водителя всего за одну букву в госномере
Мировой судья квалифицировал действия водителя по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ - как управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками. За подобное правонарушение закон предусматривает лишение прав на срок от 6 месяцев до 1 года. По совокупности смягчающих и отягчающих обстоятельств водителя лишили водительского удостоверения на 8 месяцев.
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
14.12.2023, 15:29
Как выбрать правильный огнетушитель для автомобиля
Каждый автомобилист обязан возить в машине огнетушитель. На рынке представлено не менее пяти различных типов огнетушителей. Эксперты объяснили, как сделать правильный выбор.Читать далее
-
14.12.2023, 14:03
Hongqi рассказала о планах в России
Китайский премиальный бренд Hongqi планирует существенно расширить в России дилерскую сеть, охватив большинство городов-миллионников. В российской линейке марки уже шесть моделей.Читать далее
-
14.12.2023, 10:06
Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно (и бесплатно) срубить елку в лесничестве можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и доехать с елкой без приключений домой.Читать далее
-
14.12.2023, 09:05
Logan и Duster оказались не такими надежными, как принято считать
Немецкие эксперты изучили результаты ежегодных техосмотров, которые обязаны проходить автомобили в Германии раз в два года, и назвали самые проблемные машины в разных возрастных категориях.Читать далее
-
14.12.2023, 08:19
Новый кроссовер Nissan получил высший балл за безопасность
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов, проверил безопасность кроссовера Nissan Ariya и присудил автомобилю высшую оценку Top Safety Pick+.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
14.12.2023, 15:29
Как выбрать правильный огнетушитель для автомобиля
Каждый автомобилист обязан возить в машине огнетушитель. На рынке представлено не менее пяти различных типов огнетушителей. Эксперты объяснили, как сделать правильный выбор.Читать далее
-
14.12.2023, 14:03
Hongqi рассказала о планах в России
Китайский премиальный бренд Hongqi планирует существенно расширить в России дилерскую сеть, охватив большинство городов-миллионников. В российской линейке марки уже шесть моделей.Читать далее
-
14.12.2023, 10:06
Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы
Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно (и бесплатно) срубить елку в лесничестве можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и доехать с елкой без приключений домой.Читать далее
-
14.12.2023, 09:05
Logan и Duster оказались не такими надежными, как принято считать
Немецкие эксперты изучили результаты ежегодных техосмотров, которые обязаны проходить автомобили в Германии раз в два года, и назвали самые проблемные машины в разных возрастных категориях.Читать далее
-
14.12.2023, 08:19
Новый кроссовер Nissan получил высший балл за безопасность
Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) провел очередную серию краш-тестов, проверил безопасность кроссовера Nissan Ariya и присудил автомобилю высшую оценку Top Safety Pick+.Читать далее
- 13 699 000 РMercedes S-Class 2021 в Москве
- 8 300 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 5 500 000 РMercedes E-Class 2012 в Москве
- 2 010 000 РKIA Soul 2019 в Москве
- 17 640 000 РDodge 1500 2023 в Москве
- 7 700 000 РZeekr 001 2023 в Москве
- 6 647 832 РBMW 5-Series 2020 в Москве
- 2 470 000 РKIA Soul 2021 в Москве
- 11 990 000 РPorsche Panamera 2020 в Москве
- 12 379 046 РMercedes E-Class 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий