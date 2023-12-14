Суд лишил прав водителя всего за одну букву в госномере

14.12.2023, 10:06

Как безопасно перевезти елку на автомобиле: советы, лайфхаки, штрафы

Елочные базары в Санкт-Петербурге в 2023 году по традиции откроются 20 декабря, но самостоятельно (и бесплатно) срубить елку в лесничестве можно уже сейчас. Главное – правильно оформить все документы и доехать с елкой без приключений домой.Читать далее