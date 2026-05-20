Владелец отсудил у продавца 6 млн рублей за дефектный китайский кроссовер, купленный за 2,1 млн рублей

Суд обязал дилера Chery выплатить более 6 млн руб. из-за неисправностей авто

В Оренбурге владелец нового автомобиля Chery через суд добился возврата денег и компенсации после череды серьезных поломок. Решение суда может стать прецедентом для других покупателей, столкнувшихся с заводскими дефектами. Почему дилеры не всегда спешат решать проблемы клиентов и что грозит тем, кто игнорирует жалобы - разбираемся в деталях.

История с судебным разбирательством между владельцем автомобиля Chery и официальным дилером в Оренбурге стала заметным событием для всех, кто планирует покупку нового авто в России. Случай показал, что даже приобретая машину у проверенного продавца, можно столкнуться с серьезными техническими проблемами и бюрократическими трудностями при их решении. Для многих автолюбителей это сигнал: не стоит мириться с постоянными поломками, а свои права можно и нужно защищать в суде.

Как сообщает Autonews, в 2023 году житель Оренбурга приобрел Chery в кредит, рассчитывая на долгую и беспроблемную эксплуатацию. Однако уже вскоре после покупки автомобиль начал регулярно выходить из строя. Владелец отмечал, что неисправности появлялись одна за другой: стук в рулевой рейке, сбои в работе коробки передач, появление ржавчины на кузове и отслаивание лакокрасочного покрытия. Несмотря на обращения к дилеру, устранить все дефекты в разумные сроки не удалось.

Дилер, в свою очередь, настаивал на проведении независимой экспертизы, чтобы выяснить, действительно ли речь идет о заводском браке. Эксперты подтвердили наличие серьезных производственных недостатков, а также то, что дилер не выполнил свои обязательства по ремонту в установленные сроки. В результате Дзержинский районный суд Оренбурга принял сторону покупателя и постановил расторгнуть договор купли-продажи, а также взыскать с дилера сумму, превышающую 6 млн рублей.

Выплаты включили не только стоимость самого автомобиля (2 155 000 руб.), но и компенсацию разницы в цене (692 200 руб.), неустойку (1,8 млн руб.), проценты по кредиту (307 618,78 руб.), расходы на оформление каско (146 170 руб.), моральный вред (3 000 руб.) и штраф (1 077 500 руб.). Решение суда в силу пока не вступило, однако, оно может стать важным сигналом для других владельцев новых автомобилей, которые сталкиваются с аналогичными проблемами, но не решаются идти до конца.

Суд не уточнил, о какой именно модели Chery идет речь, однако по стоимости можно предположить, что речь о популярном кроссовере Tiggo 4. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, но сам факт столь крупной компенсации уже вызвал широкий резонанс среди автомобилистов. Многие эксперты отмечают, что подобные случаи становятся все более частыми, особенно на фоне роста числа жалоб на качество новых машин.

Ситуация с Chery в Оренбурге наглядно показывает: если дилер не идет навстречу клиенту, закон может встать на сторону потребителя. Для многих это повод внимательнее относиться к гарантийным обязательствам и не бояться защищать свои интересы даже в непростых ситуациях.