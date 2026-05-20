Владелец отсудил у продавца 6 млн рублей за дефектный китайский кроссовер, купленный за 2,1 млн рублей

20 мая 2026, 14:20
Суд обязал дилера Chery выплатить более 6 млн руб. из-за неисправностей авто
Суд обязал дилера Chery выплатить более 6 млн руб. из-за неисправностей авто
В Оренбурге владелец нового автомобиля Chery через суд добился возврата денег и компенсации после череды серьезных поломок. Решение суда может стать прецедентом для других покупателей, столкнувшихся с заводскими дефектами. Почему дилеры не всегда спешат решать проблемы клиентов и что грозит тем, кто игнорирует жалобы - разбираемся в деталях.
История с судебным разбирательством между владельцем автомобиля Chery и официальным дилером в Оренбурге стала заметным событием для всех, кто планирует покупку нового авто в России. Случай показал, что даже приобретая машину у проверенного продавца, можно столкнуться с серьезными техническими проблемами и бюрократическими трудностями при их решении. Для многих автолюбителей это сигнал: не стоит мириться с постоянными поломками, а свои права можно и нужно защищать в суде.
Как сообщает Autonews, в 2023 году житель Оренбурга приобрел Chery в кредит, рассчитывая на долгую и беспроблемную эксплуатацию. Однако уже вскоре после покупки автомобиль начал регулярно выходить из строя. Владелец отмечал, что неисправности появлялись одна за другой: стук в рулевой рейке, сбои в работе коробки передач, появление ржавчины на кузове и отслаивание лакокрасочного покрытия. Несмотря на обращения к дилеру, устранить все дефекты в разумные сроки не удалось.
Дилер, в свою очередь, настаивал на проведении независимой экспертизы, чтобы выяснить, действительно ли речь идет о заводском браке. Эксперты подтвердили наличие серьезных производственных недостатков, а также то, что дилер не выполнил свои обязательства по ремонту в установленные сроки. В результате Дзержинский районный суд Оренбурга принял сторону покупателя и постановил расторгнуть договор купли-продажи, а также взыскать с дилера сумму, превышающую 6 млн рублей.
Выплаты включили не только стоимость самого автомобиля (2 155 000 руб.), но и компенсацию разницы в цене (692 200 руб.), неустойку (1,8 млн руб.), проценты по кредиту (307 618,78 руб.), расходы на оформление каско (146 170 руб.), моральный вред (3 000 руб.) и штраф (1 077 500 руб.). Решение суда в силу пока не вступило, однако, оно может стать важным сигналом для других владельцев новых автомобилей, которые сталкиваются с аналогичными проблемами, но не решаются идти до конца.
Суд не уточнил, о какой именно модели Chery идет речь, однако по стоимости можно предположить, что речь о популярном кроссовере Tiggo 4. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано, но сам факт столь крупной компенсации уже вызвал широкий резонанс среди автомобилистов. Многие эксперты отмечают, что подобные случаи становятся все более частыми, особенно на фоне роста числа жалоб на качество новых машин.
Интересно, что похожие истории происходят и с другими марками. Например, недавно владелец Lada Granta также через суд добился компенсации от производителя из-за коррозии кузова. А если вас интересуют слабые места популярных моделей, стоит обратить внимание на материал о том, какие детали чаще всего выходят из строя у Toyota RAV4 IV и как их можно исправить.
Ситуация с Chery в Оренбурге наглядно показывает: если дилер не идет навстречу клиенту, закон может встать на сторону потребителя. Для многих это повод внимательнее относиться к гарантийным обязательствам и не бояться защищать свои интересы даже в непростых ситуациях.
Похожие материалы Чери
-
20.05.2026, 18:42
Когда стоит задуматься о смене автомобиля: признаки, которые нельзя игнорировать
В условиях нестабильного рынка и роста цен на новые машины важно вовремя определить момент, когда старый автомобиль перестает быть выгодным. Эксперты выделили ключевые признаки, по которым можно понять, что пришло время задуматься о смене транспортного средства.Читать далее
-
20.05.2026, 18:38
Как Chery превратилась из провинциального завода в мирового автогиганта
Chery Automobile Co., Ltd стартовала в 1997 году как небольшой завод в Аньхое, а сегодня занимает заметное место на мировом рынке. Почему этот путь оказался уникальным и какие решения позволили бренду выйти за пределы Китая - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 18:11
Обновленная Lada Niva Legend готовится к премьере на ПМЭФ 2026: что изменится
АвтоВАЗ анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на Петербургском экономическом форуме. Модель обещает свежие технические решения и улучшенную эргономику. Почему это событие может повлиять на рынок и какие еще автомобили покажут - разбираемся, что важно знать уже сейчас.Читать далее
-
20.05.2026, 15:34
Chery готовит выход на рынок США: что мешает китайскому автогиганту
Chery может стать первым крупным китайским брендом, который рискнет выйти на рынок США. Но на пути стоят высокие пошлины и политические барьеры. Почему автоконцерн не спешит и что изменится для покупателей - разбираемся, какие подводные камни скрывает эта история.Читать далее
-
20.05.2026, 14:44
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
В России скоро стартуют продажа премиального гибридного кроссовера GAC S9 - флагманской модели бренда. Автомобиль сочетает технологичность, комфорт и динамику: с запасом хода в 1 019 км, разгоном до 100 км/ч за 7,2 секунды и быстрой зарядкой батареи за 15 минут он претендует на внимание тех, кто ищет статусную и функциональную машину для города и дальних поездок.Читать далее
-
20.05.2026, 14:36
Почему штрафы за нарушения продолжают приходить бывшим владельцам авто
Многие продавцы машин сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - юридические нюансы. Не все знают, как защитить себя. Эксперты делятся важными рекомендациями.Читать далее
-
20.05.2026, 14:01
Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации
Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.Читать далее
-
20.05.2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее
Похожие материалы Чери
-
20.05.2026, 18:42
Когда стоит задуматься о смене автомобиля: признаки, которые нельзя игнорировать
В условиях нестабильного рынка и роста цен на новые машины важно вовремя определить момент, когда старый автомобиль перестает быть выгодным. Эксперты выделили ключевые признаки, по которым можно понять, что пришло время задуматься о смене транспортного средства.Читать далее
-
20.05.2026, 18:38
Как Chery превратилась из провинциального завода в мирового автогиганта
Chery Automobile Co., Ltd стартовала в 1997 году как небольшой завод в Аньхое, а сегодня занимает заметное место на мировом рынке. Почему этот путь оказался уникальным и какие решения позволили бренду выйти за пределы Китая - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.05.2026, 18:11
Обновленная Lada Niva Legend готовится к премьере на ПМЭФ 2026: что изменится
АвтоВАЗ анонсировал премьеру обновленной Lada Niva Legend на Петербургском экономическом форуме. Модель обещает свежие технические решения и улучшенную эргономику. Почему это событие может повлиять на рынок и какие еще автомобили покажут - разбираемся, что важно знать уже сейчас.Читать далее
-
20.05.2026, 15:34
Chery готовит выход на рынок США: что мешает китайскому автогиганту
Chery может стать первым крупным китайским брендом, который рискнет выйти на рынок США. Но на пути стоят высокие пошлины и политические барьеры. Почему автоконцерн не спешит и что изменится для покупателей - разбираемся, какие подводные камни скрывает эта история.Читать далее
-
20.05.2026, 14:44
Новый премиальный кроссовер GAC S9 готов к запуску в России: первые подробности
В России скоро стартуют продажа премиального гибридного кроссовера GAC S9 - флагманской модели бренда. Автомобиль сочетает технологичность, комфорт и динамику: с запасом хода в 1 019 км, разгоном до 100 км/ч за 7,2 секунды и быстрой зарядкой батареи за 15 минут он претендует на внимание тех, кто ищет статусную и функциональную машину для города и дальних поездок.Читать далее
-
20.05.2026, 14:36
Почему штрафы за нарушения продолжают приходить бывшим владельцам авто
Многие продавцы машин сталкиваются с неожиданными штрафами. Причина - юридические нюансы. Не все знают, как защитить себя. Эксперты делятся важными рекомендациями.Читать далее
-
20.05.2026, 14:01
Volvo XC60 готовится к третьему рестайлингу: обновления вместо новой генерации
Volvo XC60, несмотря на возраст, вновь выходит на тесты с минимальным камуфляжем. Шведский бренд предпочитает обновлять популярный кроссовер, а не запускать новое поколение. Разбираемся, какие перемены ждут модель и почему это важно для рынка.Читать далее
-
20.05.2026, 13:55
Внедорожники Oting Paladin и пикапы Palasso почти исчезли из автосалонов России
В России почти не осталось новых Paladin и Palasso - дилеры распродали почти все машины Oting. Но бренд не собирается уходить: представители уверяют, что модельный ряд будет обновляться. Почему это важно сейчас и что ждет покупателей - разбираемся, что происходит на рынке.Читать далее
-
20.05.2026, 12:31
Китайские автомобили обошли европейские по безопасности на вторичном рынке России
Китайские авто больше не вызывают опасений у покупателей. Новые бренды уверенно занимают рынок. Эксперты отмечают высокий уровень безопасности. Узнайте, что изменилось за последние годы.Читать далее
-
20.05.2026, 12:14
Tenet готовит к выходу новый седан: раскрыты ключевые характеристики модели
На российском рынке готовится появление нового седана Tenet, который может стать заметным игроком в своем классе. Мало кто знает, что автомобиль получит современные опции и мощные моторы. Премьера уже назначена, а эксперты обсуждают, как новинка повлияет на конкуренцию. Какие особенности ждут покупателей и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.Читать далее