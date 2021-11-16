16 ноября 2021, 07:10
Суд огласил приговор 19-летней девушке, насмерть сбившей двух малышей на зебре
Солнцевский суд Москвы поставил точку в резонансном деле 19-летней студентки Валерии Башкировой, которая летом задавила на пешеходном переходе двух маленьких детей.
Дарья Климова Фото: lenta.ru
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Фото: РИА Новости
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Днем 16 июля в Москве 18-летняя Валерия Башкирова сбила на автомобиле Mazda трех детей в возрасте девяти месяцев ...Читать далее
Напомним, трагедия произошла днем 16 июля на улице Авиаторов. Автомобиль Mazda под управлением Башкировой сбил троих детей: девятимесячную девочку в коляске, а также мальчиков трех и пяти лет. Ночью 17 июля скончался старший ребенок, затем от полученных травм умер второй мальчик.
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