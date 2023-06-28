Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе

Убитым мужчиной, тело которого выпало из багажника после ДТП, оказался 50-летний владелец шиномонтажа Аркадий Казинян. Двое пьяных приятелей расправились с ним в гаражном кооперативе «Лагуна» после, как это принято говорить, совместного распития спиртных напитков, пишет Мойка78 . После убийства они подожгли гараж и позвонили своему знакомому, попросив его помочь вывезти труп в лес. Но по дороге автомобиль попал в ДТП, и убийство удалось раскрыть по горячим следам.

В ходе следствия выяснились и другие леденящие душу подробности. Один из фигурантов, 23-летний молодой человек, годом ранее спонтанно убил случайного прохожего в парке «Сосновка». По его словам, он просто хотел узнать, каково это – убить человека. Затем отрезал у мертвого мужчины язык, зажарил и съел. Опять-таки интересно было попробовать. По совокупности преступлений суд приговорил людоеда к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй убийца получил 13 лет, а водитель, помогавший прятать тело, отделался штрафом в размере 100 000 рублей.

Упомянутые модели: Mitsubishi Galant

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