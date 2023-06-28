Суд огласил приговор по делу о людоеде и выпавшем из багажника трупе
В ходе следствия выяснились и другие леденящие душу подробности. Один из фигурантов, 23-летний молодой человек, годом ранее спонтанно убил случайного прохожего в парке «Сосновка». По его словам, он просто хотел узнать, каково это – убить человека. Затем отрезал у мертвого мужчины язык, зажарил и съел. Опять-таки интересно было попробовать. По совокупности преступлений суд приговорил людоеда к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второй убийца получил 13 лет, а водитель, помогавший прятать тело, отделался штрафом в размере 100 000 рублей.
-
29.06.2023, 07:38
Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
29.06.2023, 06:54
Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
В Италии уже действуют жесткие ограничения на полномочия молодых водителей, но законодатели хотят пойти дальше. Они предлагают запретить новичкам садиться за руль мощных автомобилей.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 15:50
В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Российские дилеры привезли в страну по схеме параллельного импорта доселе незнакомую отечественным автолюбителям модель – компактный кроссовер Ford Territory, сопоставимый по габаритам с Vokswagen Tiguan.Читать далее
-
28.06.2023, 13:03
Стоит ли покупать Lada Vesta NG из первых партий: мнение эксперта
В начале июня 2023 года стартовали официальные продажи Lada Vesta NG. Среди автолюбителей бытует мнение, что машины из первых партий могут быть «сырыми» и лучше подождать, пока устранят первые «детские болезни».Читать далее
-
29.06.2023, 07:38
Нехватка дальнобойщиков докатилась и до России
Руководители крупнейших отечественных логистических компаний пожаловались на дефицит кадров. Нехватка водителей грузовиков массой свыше 3,5 тонны достигает 21%. Особенно остро проблема стоит для межрегиональных перевозок. Решить ее помогут изменения в законодательстве.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
29.06.2023, 06:54
Начинающим водителям запретят ездить на автомобилях мощностью свыше 95 л.с.
В Италии уже действуют жесткие ограничения на полномочия молодых водителей, но законодатели хотят пойти дальше. Они предлагают запретить новичкам садиться за руль мощных автомобилей.Читать далее
-
28.06.2023, 23:02
В Тольятти разработали боевой внедорожник: видео
Тольяттинское тюнинг-ателье F-Design, специализирующееся на доработке внедорожников, представило новый проект – брутальный армейский автомобиль «Нива Арта» на базе классической трехдверной Lada Niva Legend.Читать далее
-
28.06.2023, 15:50
В России стартовали продажи нового кроссовера Ford: сколько он стоит?
Российские дилеры привезли в страну по схеме параллельного импорта доселе незнакомую отечественным автолюбителям модель – компактный кроссовер Ford Territory, сопоставимый по габаритам с Vokswagen Tiguan.Читать далее
-
28.06.2023, 13:03
Стоит ли покупать Lada Vesta NG из первых партий: мнение эксперта
В начале июня 2023 года стартовали официальные продажи Lada Vesta NG. Среди автолюбителей бытует мнение, что машины из первых партий могут быть «сырыми» и лучше подождать, пока устранят первые «детские болезни».Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий