Почему аэропорт Домодедово перешел в федеральную собственность - детали громкого дела

26 ноября 2025, 23:31
Суд окончательно закрепил Домодедово за государством: кассация не изменила решение
Суд окончательно закрепил Домодедово за государством: кассация не изменила решение
Решение суда по Домодедово вызвало широкий резонанс. Причины передачи аэропорта остаются предметом обсуждения. Подробности судебного процесса держались в секрете. Эксперты анализируют последствия для отрасли.
В Арбитражном суде Московского округа завершилось рассмотрение дела, связанного с судьбой одного из крупнейших российских аэропортов. Судьи не стали пересматривать выводы коллег из предыдущих инстанций и подтвердили передачу «Домодедово» в распоряжение Росимущества. Как сообщает Abn.agency, кассационная жалоба ответчиков не была удовлетворена, а решения предыдущих судов признаны обоснованными. Заседание проходило в закрытом режиме, что добавило интриги к и без того резонансному процессу.
История началась еще летом, когда Арбитражный суд Московской области поддержал требования Генеральной прокуратуры и постановил изъять активы группы компаний, управляющих аэропортом, в пользу государства. Надзорное ведомство настаивало, что ключевые владельцы — Дмитрий Каменщик и Валерий Коган — контролировали стратегически важный объект, находясь за пределами России, и выводили прибыль за рубеж, что противоречит национальным интересам.
Уже в июне аэропорт был официально оформлен на Росимущество. Однако бывшие владельцы, а также аффилированные с ними структуры, попытались оспорить это решение в апелляционной инстанции. Десятый арбитражный апелляционный суд не нашел оснований для отмены вердикта, тем самым усилив позиции государства в этом вопросе.
Теперь, после рассмотрения дела в кассации, стало ясно: попытки вернуть контроль над аэропортом не увенчались успехом. Суд окончательно закрепил объект за федеральной собственностью, поставив точку в затянувшемся споре. По мнению экспертов, это решение может стать прецедентом для аналогичных дел в будущем и повлиять на структуру собственности стратегических объектов транспортной инфраструктуры.
Вопросы, связанные с управлением и дальнейшей эксплуатацией аэропорта, остаются открытыми. Участники рынка внимательно следят за развитием ситуации, ведь перемены в статусе одного из крупнейших авиаузлов страны могут отразиться на всей отрасли. Как отмечают специалисты, подобные процессы требуют особого внимания к деталям и прозрачности, чтобы избежать негативных последствий для пассажиров и бизнеса.
