20 ноября 2026, 11:55
Владелец BMW пытался отсудить миллион у сервиса, но его выдала одна ошибка в ЭБУ
Владелец BMW пытался отсудить миллион у сервиса, но его выдала одна ошибка в ЭБУ
Суд Набережных Челнов отказал владельцу BMW в иске. Тот требовал возместить стоимость ремонта и восстановления двигателя. Экспертиза не связала повреждения с работами сервиса. Причиной назвали изменение программного обеспечения.
В электронном блоке управления двигателем экспертиза обнаружила диагностический код D1214_00000000_90_914, расшифрованный как «тюнинг двигателя обнаружен во время автоматизированной проверки». Суд Набережных Челнов отказал владельцу BMW, который обвинял автосервис в поломке мотора. Подробности дела выяснило издание avtospravochnaya.com.
В 2022 году владелец обратился в сервис для ремонта двигателя. Там мотор снимали и устанавливали, после чего перебирали. Также выполнили гильзовку блока. Позже сервис снимал и устанавливал головку блока цилиндров.
После ремонта, по словам автовладельца, двигатель работал с перебоями: вентилятор не выключался, а масло текло. Выхлопные газы попадали в расширительный бачок. Затем мотор перестал запускаться, и автомобиль эвакуировали. Владелец счел причиной некачественный ремонт.
Претензию по качеству работ он направил в мае 2023 года, но автомобиль для проверки в сервис не привез. В суде автовладелец потребовал вернуть 379 тысяч рублей за ремонт и взыскать еще около 770 тысяч рублей, потраченных на восстановление двигателя. Он также просил компенсировать моральный вред. Также, потребовал оплатить судебные расходы и выплатить штраф.
По ходатайству автосервиса суд назначил автотехническую экспертизу. Специалисты выявили перегрев головки блока цилиндров и микротрещины. Также обнаружили разрушение компрессионных колец второго цилиндра и задиры на шейках коленчатого вала. Эксперт не установил причинной связи между этими повреждениями и работами индивидуального предпринимателя по снятию, установке и переборке двигателя, а также гильзовке блока.
В корпусе электронного блока управления нашли отверстие, не предусмотренное изготовителем. Оно было закрыто герметиком. Эксперт связал это с несанкционированным изменением программного обеспечения автомобиля. По его заключению, вмешательство нарушило заданную производителем детонационную стойкость. Причиной выхода двигателя из строя эксперт назвал тюнинг, выполненный владельцем либо третьими лицами по его поручению, а не автосервис.
Суд также учел, что владелец не предоставил автомобиль исполнителю для проверки после направления претензии, и сослался на пропуск истцом срока исковой давности. В удовлетворении требований о возврате стоимости ремонта и компенсации расходов на восстановление двигателя было отказано. Суд также отказал во взыскании морального вреда, штрафа и судебных расходов.
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