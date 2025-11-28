Парковка в Пулково снова дорожает: суд встал на сторону аэропорта, а пассажиры — в шоке

Суд отменил претензии ФАС к Пулково: парковка подорожает с 2025 года

В Пулково снова обсуждают рост цен на парковку. Суд неожиданно поддержал аэропорт. Решение ФАС оказалось под вопросом. Что теперь ждет автомобилистов и пассажиров?

В Санкт-Петербурге разгорелся очередной спор вокруг стоимости парковки у главных воздушных ворот города. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области поставил точку в затянувшемся конфликте между оператором аэропорта Пулково и региональным управлением ФАС. Как сообщает ДП, суд признал недействительным приказ антимонопольного ведомства, который ранее пытался оспорить повышение тарифов на парковку с 2025 года.

ВВСС, управляющая компания аэропорта, еще в прошлом году объявила о плановом увеличении стоимости парковочных услуг. Новые расценки, по их словам, были рассчитаны с учетом инфляции и рыночных реалий. Часовые и суточные тарифы выросли на 50–100 рублей, что вызвало волну недовольства среди автомобилистов и работников авиакомпаний. В ответ на жалобы граждан ФАС инициировала проверку, посчитав, что рост цен не имеет объективных оснований и может нарушать антимонопольное законодательство.

Однако суд встал на сторону аэропорта. В ходе разбирательства выяснилось, что антимонопольное ведомство не смогло доказать доминирующее положение ВВСС на рынке парковочных услуг. Аналитический отчет ФАС, подготовленный по другому делу и за другой период, суд не принял во внимание. В результате приказ о возбуждении дела был признан необоснованным.

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда стоимость парковки в Пулково становится предметом судебных разбирательств. В 2024 году тарифы уже поднимались: в зоне P1 суточная стоимость выросла с 1 до 2 тысяч рублей, в P2 — с 200 до 350 рублей за полчаса, в P4 — с 700 до 1,5 тысяч рублей за сутки, а в P13 — с 150 до 350 рублей за 30 минут и с 750 до 1,75 тысяч рублей за сутки. Эти изменения вызвали бурную реакцию у автомобилистов, которые сочли новые цены завышенными и необоснованными.

ФАС тогда также пыталась вмешаться, обвинив ВВСС в нарушении закона о конкуренции и потребовав снизить тарифы до экономически обоснованного уровня. Однако оператор аэропорта не согласился с выводами ведомства и обратился в суд. Как пишет ДП, арбитраж поддержал позицию ВВСС, указав на ошибки в анализе рынка со стороны ФАС и отсутствие доказательств доминирующего положения компании.

Теперь автомобилистам и пассажирам остается только смириться с новыми расценками. Судебное решение фактически развязывает руки оператору аэропорта, позволяя ему самостоятельно устанавливать стоимость парковки. Для многих это стало неприятным сюрпризом, ведь альтернативных вариантов оставить машину рядом с терминалом практически нет.

Эксперты отмечают, что ситуация в Пулково может стать прецедентом для других крупных транспортных узлов страны. Если антимонопольные органы не смогут доказать злоупотребление положением на рынке, операторы парковок получат больше свободы в ценообразовании. В итоге, как всегда, платить придется обычным автомобилистам.