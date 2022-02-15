Суд отменил приговор водителю, который насмерть сбил пешехода
Первоначально Щелковский городской суд приговорил водителя к 3 годам колонии-поселения и 3 млн рублей компенсации для дочери погибшей женщины, пишет Российская газета. Главным аргументом был тот факт, что водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы суметь вовремя обнаружить опасность и принять все меры по предотвращению ДТП.
Водитель с таким решением не согласился, подал апелляцию, и дело вернули на пересмотр. Второе решение Щелковского городского суда было более мягким. Водителя вновь признали виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно, а также обязал выплатить 1 млн рублей.
Водитель вновь подал апелляцию, и Мособлсуд сократил размер взыскания до 600 тысяч рублей, а все остальное оставил без изменения. Однако кассационный суд нашел в этих решениях существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального законодательства и отметил решение Мособлсуда. В резолюции подчеркивается, что водитель не нарушал ПДД, дорожные условия были хорошие, и ничто не предвещало беды. Поэтому водитель был вправе рассчитывать, что и другие участники движения будут также соблюдать Правила. Дело отправлено на повторное рассмотрение в Щелковский городской суд.
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