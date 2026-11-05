Как суд заставил автосалон вернуть сотни тысяч рублей за обман в объявлении о продаже кроссовера

5 ноября 2026, 12:29
Как пермяк отсудил у автосалона сотни тысяч за Mazda CX-5, у которой «исчез» полный привод
Как пермяк отсудил у автосалона сотни тысяч за Mazda CX-5, у которой «исчез» полный привод
Покупатель подержанной Mazda CX-5 рассчитывал на полный привод, но после сделки обнаружил передний. Пермский краевой суд оставил в силе решение о компенсации и напомнил, какую информацию обязан точно указывать автосалон.
В ноябре 2025 года житель Пермского края купил у автосалона подержанную Mazda CX-5 2020 года выпуска за 2 629 000 рублей. В объявлении кроссовер значился полноприводным, однако после сделки покупатель выяснил, что машина оснащена только передним приводом. Часть покупки он оплатил банковским кредитом.
Покупатель потребовал соразмерно снизить цену на 434 185,33 рубля, примерно на 16,5% от стоимости автомобиля. Претензия осталась без ответа, и владелец обратился в суд. Он просил взыскать неустойку и проценты по кредиту в качестве убытков. Отдельно потребовал компенсацию морального вреда и потребительский штраф, пишет Дром.
При покупке подержанной машины важно оценивать и другие детали ее состояния: о повреждениях, которые могут быть незаметны на шинах, рассказывает разбор дефектов шин.
Березниковский городской суд удовлетворил иск частично. Представители автосалона обжаловали решение: по их словам, сведения об автомобиле содержались в выписке из электронного паспорта транспортного средства. Пермский краевой суд отклонил этот довод и оставил решение первой инстанции в силе.
Суд указал, что технические сведения в ЭПТС не заменяют точного описания автомобиля в объявлении и договоре купли-продажи. Пермское отделение Ассоциации юристов России отмечало, что профессиональный продавец обязан сообщать покупателю полные и достоверные сведения об основных потребительских свойствах машины. Суд отнес к таким характеристикам и тип привода.
Покупатель требовал снизить цену на 434 185,33 рубля, однако суд первой инстанции удовлетворил иск частично. В опубликованных сведениях размер присужденной компенсации не уточняется.
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