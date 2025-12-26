Почему подрядчик сохранил крупный контракт несмотря на претензии прокуратуры – детали дела

26 декабря 2025, 17:23
Суд подтвердил законность контракта на ремонт тоннеля на Сколковском шоссе
Ремонт тоннеля на Сколковском шоссе оказался в центре судебного спора. Прокуратура пыталась оспорить контракт, но суд встал на сторону подрядчика. Как развивались события и что стало решающим фактором – в материале. Финансовые итоги компании удивили даже экспертов.
Вокруг капитального ремонта тоннеля на Сколковском шоссе разгорелся заметный конфликт, который завершился неожиданно для многих. Судебное разбирательство, инициированное прокуратурой Москвы, не привело к отмене контракта между ООО «СТБ» и ГБУ «Гормост». Вопрос касался крупной закупки почти на 300 миллионов рублей, заключенной по итогам аукциона осенью 2024 года. Подрядчик уже завершил все работы, а объект был принят и введен в эксплуатацию, сообщает Abn.agency.
Прокуратура настаивала, что компания «СТБ» не имела права участвовать в аукционе, так как предоставила недостоверные сведения о своем опыте. В частности, речь шла о договоре с другой фирмой, который, по мнению надзорного органа, не существовал. На этом основании прокуратура требовала признать недействительными и результаты торгов, и сам контракт, а также вернуть выплаченные средства.
Однако суд, рассмотрев все обстоятельства, пришел к иному выводу. Было установлено, что антимонопольная служба не выявила нарушений в действиях заказчика, а комиссия не могла проверить достоверность всех документов участников. Кроме того, контракт был исполнен полностью: работы завершены, объект сдан, деньги выплачены.
Суд отметил, что отмена сделки не восстановила бы ничьих прав, ведь результат работ уже нельзя вернуть, а новые торги проводить бессмысленно. Применение реституции в такой ситуации признали экономически нецелесообразным. Также внимание было обращено на то, что заказчик, несмотря на осведомленность о претензиях, продолжал принимать и оплачивать работы, что подтвердило действительность контракта.
В итоге суд решил, что интересы города не пострадали: тоннель отремонтирован, объект востребован, а ущерб бюджету не доказан. Иск прокуратуры был отклонен полностью.
Финансовые показатели подрядчика за 2024 год также оказались впечатляющими. Выручка ООО «СТБ» выросла до 70,6 миллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает результат предыдущего года. Совокупные активы компании увеличились до 36,2 миллиона рублей, а чистые активы составили 22,9 миллиона. Прибыль за год достигла 16 миллионов рублей, что почти в 12 раз больше, чем годом ранее.
Всего у подрядчика и ГБУ «Гормост» заключено восемь контрактов на сумму свыше 519 миллионов рублей. Владельцем компании является Владимир Плешаков, а руководит ею Алексей Каширин.
Похожие материалы
-
26.12.2025, 16:39
В Петербурге начнется суд над водителем Chevrolet после аварии с мотоциклистом
В Петербурге готовится судебное разбирательство по резонансному ДТП. Водитель Chevrolet оказался на скамье подсудимых. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Следствие завершено, дело передано в суд.Читать далее
-
26.12.2025, 13:24
В России зафиксировано рекордное снижение смертности на дорогах по итогам первого года нацпроекта
В стране отмечено заметное сокращение числа ДТП и погибших. Внедряются современные решения и новые подходы. Власти и общество объединяют усилия ради безопасности. Какие меры уже работают и что ждет впереди? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
26.12.2025, 13:04
Почему Waze по-прежнему опережает Google Maps для автомобилистов в 2025 году
Два популярных навигатора - Waze и Google Maps - давно конкурируют за внимание водителей. Но почему один из них стабильно выигрывает? В статье раскрываются неожиданные детали, которые могут изменить ваш взгляд на привычные приложения. Не спешите делать выбор, пока не узнаете все нюансы.Читать далее
-
23.12.2025, 11:13
В России могут ввести штраф 50 000 рублей за отсутствие ОСАГО при аварии
В 2025 году обсуждаются новые штрафы для автомобилистов. Власти рассматривают ужесточение наказаний. Возможны крупные санкции за отсутствие страховки. Решения пока находятся на стадии обсуждения.Читать далее
-
18.12.2025, 19:59
В ПАО «ЗИЛ» разгорается спор акционеров о праве на выкуп долей
В ПАО «ЗИЛ» начался корпоративный конфликт. Арбитражный суд Москвы принял иск акционеров. Вопрос выкупа долей выходит на первый план. Итоги разбирательства могут изменить структуру собственности.Читать далее
-
18.12.2025, 17:28
Верховный суд подтвердил запрет на вождение «механики» без двух фаланг большого пальца
Верховный суд рассмотрел необычный иск водителя. Решение суда вызвало споры среди автомобилистов. Новые правила касаются медицинских ограничений для получения прав. Подробности судебного разбирательства - в нашем материале.Читать далее
-
18.12.2025, 09:32
Верховный суд пересмотрит спор о договоре купли-продажи между автосалоном и покупателем
Верховный суд отправил на пересмотр дело о споре между автосалоном и покупателем. Причиной стал отказ предоставить договор с прежним владельцем. Это создало проблемы с регистрацией машины. Итоговое решение может повлиять на рынок.Читать далее
-
16.12.2025, 17:39
Покупатель через суд добился компенсации от автосалона за окрашенный бампер
В России участились судебные споры между автосалонами и клиентами. Иногда выигрывают продавцы, иногда - покупатели. Один из таких процессов завершился неожиданно. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 08:22
Магистраль М-12 открыла скоростной маршрут между Москвой и Екатеринбургом
М-12 связала Москву и Екатеринбург, ускорив поездки и изменив транспортную карту страны. Новая дорога уже влияет на бизнес и туризм. Эксперты отмечают неожиданные эффекты. Что еще принесет трасса регионам?Читать далее
-
14.12.2025, 22:13
Холодная вода хлынула в третий раз за неделю: Водоканал не справляется с наследием 1970-х
В Петербурге снова прорыв на сетях, вода затопила улицу. Это уже вторая авария за день. С приходом морозов прорывы труб стали почти еженедельными. Что происходит с городскими сетями и когда это закончится?Читать далее
