Почему подрядчик сохранил крупный контракт несмотря на претензии прокуратуры – детали дела

Суд подтвердил законность контракта на ремонт тоннеля на Сколковском шоссе

Ремонт тоннеля на Сколковском шоссе оказался в центре судебного спора. Прокуратура пыталась оспорить контракт, но суд встал на сторону подрядчика. Как развивались события и что стало решающим фактором – в материале. Финансовые итоги компании удивили даже экспертов.

Вокруг капитального ремонта тоннеля на Сколковском шоссе разгорелся заметный конфликт, который завершился неожиданно для многих. Судебное разбирательство, инициированное прокуратурой Москвы, не привело к отмене контракта между ООО «СТБ» и ГБУ «Гормост». Вопрос касался крупной закупки почти на 300 миллионов рублей, заключенной по итогам аукциона осенью 2024 года. Подрядчик уже завершил все работы, а объект был принят и введен в эксплуатацию, сообщает Abn.agency.

Прокуратура настаивала, что компания «СТБ» не имела права участвовать в аукционе, так как предоставила недостоверные сведения о своем опыте. В частности, речь шла о договоре с другой фирмой, который, по мнению надзорного органа, не существовал. На этом основании прокуратура требовала признать недействительными и результаты торгов, и сам контракт, а также вернуть выплаченные средства.

Однако суд, рассмотрев все обстоятельства, пришел к иному выводу. Было установлено, что антимонопольная служба не выявила нарушений в действиях заказчика, а комиссия не могла проверить достоверность всех документов участников. Кроме того, контракт был исполнен полностью: работы завершены, объект сдан, деньги выплачены.

Суд отметил, что отмена сделки не восстановила бы ничьих прав, ведь результат работ уже нельзя вернуть, а новые торги проводить бессмысленно. Применение реституции в такой ситуации признали экономически нецелесообразным. Также внимание было обращено на то, что заказчик, несмотря на осведомленность о претензиях, продолжал принимать и оплачивать работы, что подтвердило действительность контракта.

В итоге суд решил, что интересы города не пострадали: тоннель отремонтирован, объект востребован, а ущерб бюджету не доказан. Иск прокуратуры был отклонен полностью.

Финансовые показатели подрядчика за 2024 год также оказались впечатляющими. Выручка ООО «СТБ» выросла до 70,6 миллиона рублей, что более чем в полтора раза превышает результат предыдущего года. Совокупные активы компании увеличились до 36,2 миллиона рублей, а чистые активы составили 22,9 миллиона. Прибыль за год достигла 16 миллионов рублей, что почти в 12 раз больше, чем годом ранее.

Всего у подрядчика и ГБУ «Гормост» заключено восемь контрактов на сумму свыше 519 миллионов рублей. Владельцем компании является Владимир Плешаков, а руководит ею Алексей Каширин.