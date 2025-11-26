Погоня с бензопилой: что скрывает дело о нападении на полицию в Пейсли?

26 ноября 2025, 11:03
Суд присяжных решает судьбу мужчины после погони с бензопилой и ДТП
В Пейсли суд рассматривает громкое дело о нападении на полицию. Обвиняемый устроил аварию и взялся за бензопилу. Присяжные уже ушли на совещание. Итог может удивить даже скептиков.
В Пейсли, что в Ренфрушире, разгорается судебная драма, в центре которой оказался 32-летний албанский мигрант Лиридон Кастрати. По информации Dailymail, мужчина обвиняется в попытке убийства четырех сотрудников полиции после того, как, по версии следствия, он на большой скорости протаранил их служебный автомобиль, а затем, не раздумывая, вытащил из машины бензопилу и начал угрожать ею стражам порядка.
Инцидент произошел в начале мая 2024 года, когда Кастрати, не имея британских водительских прав, сел за руль автомобиля своего брата. Следствие утверждает, что он двигался слишком быстро, выехал на тротуар и врезался в полицейскую машину, в которой находились двое сотрудников. После столкновения, как отмечают в суде, мужчина достал из сумки бензопилу, завел ее и стал размахивать перед полицейскими, сопровождая свои действия криками и нецензурной бранью. В итоге Кастрати задержали, когда он все же положил инструмент на землю.
Сам обвиняемый не отрицает, что взял бензопилу и угрожал ею, а также нанес травму одному из полицейских. Однако он категорически не согласен с обвинением в попытке убийства. Его защита настаивает, что Кастрати не имел намерения лишить кого-либо жизни, а действия были скорее проявлением паники и стресса после аварии. Адвокат подчеркивает, что между мужчиной и полицейскими всегда сохранялась дистанция, а сам Кастрати имел возможность нанести серьезный вред, но не воспользовался этим шансом.
В ходе слушаний выяснилось, что часть обвинений, связанных с угоном автомобиля и нарушением порядка, была снята после того, как прокуратура отказалась от этих пунктов. Тем не менее, попытка убийства осталась главным вопросом для присяжных. Прокурор настаивает, что действия Кастрати были осознанными и направленными на причинение тяжкого вреда, а сам факт использования бензопилы после столкновения с полицейской машиной говорит о его намерениях.
Защита, в свою очередь, указывает на недостатки в расследовании. По их мнению, полиция не изучила мобильный телефон, найденный на водительском сиденье, и не обеспечила переводчика для Кастрати во время допроса, что могло повлиять на его показания. Кроме того, адвокат обращает внимание на то, что мужчину не обвинили в опасном вождении, а следствие, по его словам, было предвзятым и не объективным.
Сейчас присяжные совещаются, чтобы вынести вердикт по этому резонансному делу. Итог может стать неожиданным, ведь стороны представили диаметрально противоположные версии событий. Судья Галлахер продолжает вести процесс, а общественность с интересом следит за развитием ситуации.
