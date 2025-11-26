Погоня с бензопилой: что скрывает дело о нападении на полицию в Пейсли?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

26 ноября 2025, 11:03

Суд присяжных решает судьбу мужчины после погони с бензопилой и ДТП

Суд присяжных решает судьбу мужчины после погони с бензопилой и ДТП

Погоня с бензопилой: что скрывает дело о нападении на полицию в Пейсли?

Суд присяжных решает судьбу мужчины после погони с бензопилой и ДТП

В Пейсли суд рассматривает громкое дело о нападении на полицию. Обвиняемый устроил аварию и взялся за бензопилу. Присяжные уже ушли на совещание. Итог может удивить даже скептиков.

В Пейсли суд рассматривает громкое дело о нападении на полицию. Обвиняемый устроил аварию и взялся за бензопилу. Присяжные уже ушли на совещание. Итог может удивить даже скептиков.

В Пейсли, что в Ренфрушире, разгорается судебная драма, в центре которой оказался 32-летний албанский мигрант Лиридон Кастрати. По информации Dailymail, мужчина обвиняется в попытке убийства четырех сотрудников полиции после того, как, по версии следствия, он на большой скорости протаранил их служебный автомобиль, а затем, не раздумывая, вытащил из машины бензопилу и начал угрожать ею стражам порядка.

Инцидент произошел в начале мая 2024 года, когда Кастрати, не имея британских водительских прав, сел за руль автомобиля своего брата. Следствие утверждает, что он двигался слишком быстро, выехал на тротуар и врезался в полицейскую машину, в которой находились двое сотрудников. После столкновения, как отмечают в суде, мужчина достал из сумки бензопилу, завел ее и стал размахивать перед полицейскими, сопровождая свои действия криками и нецензурной бранью. В итоге Кастрати задержали, когда он все же положил инструмент на землю.

Сам обвиняемый не отрицает, что взял бензопилу и угрожал ею, а также нанес травму одному из полицейских. Однако он категорически не согласен с обвинением в попытке убийства. Его защита настаивает, что Кастрати не имел намерения лишить кого-либо жизни, а действия были скорее проявлением паники и стресса после аварии. Адвокат подчеркивает, что между мужчиной и полицейскими всегда сохранялась дистанция, а сам Кастрати имел возможность нанести серьезный вред, но не воспользовался этим шансом.

В ходе слушаний выяснилось, что часть обвинений, связанных с угоном автомобиля и нарушением порядка, была снята после того, как прокуратура отказалась от этих пунктов. Тем не менее, попытка убийства осталась главным вопросом для присяжных. Прокурор настаивает, что действия Кастрати были осознанными и направленными на причинение тяжкого вреда, а сам факт использования бензопилы после столкновения с полицейской машиной говорит о его намерениях.

Защита, в свою очередь, указывает на недостатки в расследовании. По их мнению, полиция не изучила мобильный телефон, найденный на водительском сиденье, и не обеспечила переводчика для Кастрати во время допроса, что могло повлиять на его показания. Кроме того, адвокат обращает внимание на то, что мужчину не обвинили в опасном вождении, а следствие, по его словам, было предвзятым и не объективным.

Сейчас присяжные совещаются, чтобы вынести вердикт по этому резонансному делу. Итог может стать неожиданным, ведь стороны представили диаметрально противоположные версии событий. Судья Галлахер продолжает вести процесс, а общественность с интересом следит за развитием ситуации.

Упомянутые марки: Volkswagen
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Фольксваген

Похожие материалы Фольксваген

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Сургут Чебоксары
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться