Суд разрешил водителю выпить после аварии (но при одном условии)

По закону после ДТП водителя проверяют на состояние опьянения, поэтому следует дождаться проверки, а потому уже расслабиться. Если человек был трезв во время аварии, но успел выпить до теста на трезвость, ему грозит лишение прав. Доказывать инспектору и судье, что пил «после» ДТП, а не «до» бесполезно.

Однако, не каждая авария является в юридическом смысле «дорожно-транспортным происшествием», обязывающим водителя выполнять определенные действия. Если в результате инцидента пострадал только автомобиль самого водителя, то гражданин может быть свободен. Он не обязан вызывать ГИБДД и что-то оформлять. Его нельзя наказывать за оставление места ДТП. Соответственно, нельзя и предъявлять претензии к трезвости.

Отстоять свое право на рюмку после аварии удалось омскому водителю. Он разбил свой Nussan Cube (и только его), пришел домой и с горя напился. В таком состоянии его и обнаружили полицейские, которые заметили в кювете разбитый автомобиль и искали его владельца. Изначально мужчину лишили прав и оштрафовали, но кассационный суд его оправдал и отменил наказание, пишет «Российская газета» со ссылкой на свежий обзор судебной практики Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Упомянутые модели: Nissan Cube

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