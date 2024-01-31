Суд разрешил водителю выпить после аварии (но при одном условии)
Однако, не каждая авария является в юридическом смысле «дорожно-транспортным происшествием», обязывающим водителя выполнять определенные действия. Если в результате инцидента пострадал только автомобиль самого водителя, то гражданин может быть свободен. Он не обязан вызывать ГИБДД и что-то оформлять. Его нельзя наказывать за оставление места ДТП. Соответственно, нельзя и предъявлять претензии к трезвости.
Отстоять свое право на рюмку после аварии удалось омскому водителю. Он разбил свой Nussan Cube (и только его), пришел домой и с горя напился. В таком состоянии его и обнаружили полицейские, которые заметили в кювете разбитый автомобиль и искали его владельца. Изначально мужчину лишили прав и оштрафовали, но кассационный суд его оправдал и отменил наказание, пишет «Российская газета» со ссылкой на свежий обзор судебной практики Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
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Пассажиры рейса A4 6010 Петербург – Саранск – Минеральные Воды были вынуждены всю ночь просидеть в аэропорту Пулково в ожидании вылета. Без объяснения причин самолет задержали на 9 часов.Читать далее
-
01.02.2024, 15:14
Главные автомобильные новинки января 2024 года в России: 11 моделей
В январе на автомобильном рынке обычно наблюдается затишье, но нынешний год можно назвать исключением. В продажу поступили три новые модели, еще восемь автомобилей производители пообещали в ближайшее время начать отгружать дилерам.Читать далее
-
01.02.2024, 13:36
ГИБДД открыла сезон охоты на нарушителей, которые не платят штрафы. Что им грозит
Накануне в МВД России прошло межведомственное совещание, на котором подвели итоги работы по повышению безопасности дорожного движения за 2023 год. Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал и о планах по борьбе со злостными нарушителями и неплательщиками штрафов в 2024 году.Читать далее
-
01.02.2024, 12:31
Что происходит в России на рынке запчастей: где больше контрафакта
С уходом с российского рынка ведущих мировых производителей поставщики были вынуждены перестраивать логистику и менять ассортимент. Пик кризиса пришелся на лето 2022 года, сейчас ситуация стабилизировалась, но некоторые проблемы сохраняются.Читать далее
-
01.02.2024, 08:12
Власти Великобритании предлагают не отправлять старые автомобили на металлолом. Их подарят Украине
Министерство транспорта Великобритании сочло возможным отправлять на Украину подлежащие утилизации старые и неэкологичные автомобили. Соответствующее письмо ведомство направило мэру Лондона Садику Хану.Читать далее
-
01.02.2024, 07:45
Какие изменения ждут российских водителей с 1 февраля 2024 года
Минувший год принес российским автомобилистам ряд сильных потрясений: от ощутимого роста цен на автомобили и топливо до реформы такси и техосмотра. В сравнении с этим, в феврале ожидается относительное затишье.Читать далее
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