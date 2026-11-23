Суд в Гааге ограничил продажи BYD Ti 7 в Евросоюзе из-за сходства с Defender

Суд в Гааге запретил коммерческий оборот BYD Ti 7 в странах ЕС, указав на сходство кузова с Defender. Дело прошло ускоренную процедуру. Что может изменить запрет и почему решение не распространяется на Великобританию.

Суд в Гааге запретил коммерческий оборот BYD Ti 7 в странах ЕС, указав на сходство кузова с Defender. Дело прошло ускоренную процедуру. Что может изменить запрет и почему решение не распространяется на Великобританию.

20 ноября 2026 года Окружной суд Гааги постановил в порядке предварительных обеспечительных мер, что BYD Ti 7 нарушает зарегистрированный в ЕС дизайн Jaguar Land Rover для Land Rover Defender. Суд запретил любые операции с моделью на территории Евросоюза: ее ввоз и производство, предложение к продаже, продажу, хранение и поставки. О решении сообщило агентство Reuters.

Суд выделил пять совпадающих зон кузова, в том числе плечевую линию и общие пропорции автомобилей. При оценке общего визуального впечатления учитывалась совокупность характерных элементов, а не отдельные детали. В материалах дела среди сходств упоминаются профиль бокового остекления и панель за задними дверями, округлые углы колесных арок, плечевые линии и скругления кузова. Различия в головной оптике, решетке радиатора, капоте и задней части суд счел недостаточными, чтобы устранить сходство общего впечатления. Претензии JLR касались зарегистрированного дизайна, а не технических узлов или механических агрегатов.

Согласно решению, BYD Ti 7 нарушает дизайн Jaguar Land Rover, однако вывод вынесен в рамках ускоренного разбирательства. Это временная мера. Запрет должен вступить в силу через неделю после решения: суд учел, что у BYD на тот момент не было конкретных планов вывести Ti 7 на рынок ЕС.

Ti 7 пока не продавался ни в одной стране Евросоюза, поэтому требования JLR о компенсации за уже состоявшиеся продажи отклонили. Чтобы сохранить временное ограничение, JLR должна начать полноценное разбирательство в течение шести месяцев. Иначе запрет может утратить силу. В основном процессе суд сможет заново оценить сходство автомобилей и правовые последствия.

Спор начался раньше. В августе 2026 года нидерландский суд разрешил изъять документы в европейских офисах BYD по требованию JLR, которая добивалась доступа к материалам, связанным с разработкой автомобиля. BYD оспорила масштаб этой меры. В начале ноября суд решил, что изъятые материалы не нужны для оценки сходства Ti 7 и Defender, обязал JLR уничтожить документы и возложил на нее судебные издержки. На фоне конфликта ранее вышел обзор угловатых китайских моделей.

Запрет действует только на территории Европейского союза, Великобританию он не затронул. JLR просила ограничить продажи и на британском рынке, но суд в Гааге отказался рассматривать это требование: его юрисдикции оказалось недостаточно. В материалах дела также отмечается, что BYD ведет деятельность в Великобритании через отдельное юридическое лицо.

В Китае модель продается под названием Fang Cheng Bao Tai 7 и вышла на рынок в 2025 году. Это крупный SUV марки Fang Cheng Bao, входящей в экосистему BYD. Европейское постановление не касается продаж автомобиля в Китае и его производства для других рынков. Для глобального рынка Ti 7 заявлен с семиместным салоном, китайская версия предлагается с двумя рядами кресел.

Длина автомобиля составляет 5016 мм, ширина равна 1995 мм. Высота составляет 1865 мм, колесная база равна 2920 мм. Углы въезда и съезда составляют 24 и 25 градусов.

Силовая установка DM-P это параллельный гибрид. В ее основе 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с.; электродвигатели на передней и задней осях развивают 214 и 268 л.с. соответственно. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,8 секунды.

Аккумулятор емкостью 35,6 кВт·ч обеспечивает запас хода 160 км по циклу NEDC. С 60-литровым топливным баком заявленный смешанный пробег достигает 1060 км.