Почему суд решил, что Tesla выполнила обязательства перед владельцами

29 октября 2026, 23:24
Не Level 5, но и не обман: как Tesla отбилась от коллективного иска в Южной Корее
Не Level 5, но и не обман: как Tesla отбилась от коллективного иска в Южной Корее
В Южной Корее 89 владельцев Tesla требовали до 9 млн вон (более 500 тысяч рублей) каждый за задержку функций FSD. Суд счел обязательства компании выполненными с учетом местных ограничений. Спор касался сроков обновлений и доступа к автопилоту.
В коллективном иске участвовали 89 владельцев Tesla. Каждый требовал расторгнуть договор и вернуть стоимость опции Full Self-Driving (FSD), до 9 млн вон, или около 550 тысяч рублей в пересчете по курсу. Суд первой инстанции в Южной Корее отклонил требования к Tesla Korea. Как сообщает Autonews со ссылкой на Bloomberg, истцы добивались возврата денег из-за задержки функций, которые связывали с ожиданием полноценного автономного вождения.
Решение вынесло 30-е гражданское отделение Сеульского центрального районного суда под председательством судьи Ким Сок-бома. Суд постановил, что Tesla не нарушила договор: опция FSD не гарантировала полностью автономное управление без участия человека, то есть автоматизацию уровня Level 5. Отсутствие функций Level 5 суд не счел невыполнением обязательств.
Суд учел, что покупатели получили входившие в FSD возможности базового Autopilot и Enhanced Autopilot, включая удержание автомобиля в полосе и автоматическую парковку. Среди функций, добавленных через обновления, были распознавание светофоров и дорожных знаков. Обновления затронули и отдельные возможности движения по городу. Reuters сообщает, что они распространялись на автомобили с вычислительным компьютером Hardware 3. Суд также отметил, что при покупке сроки внедрения всех возможностей четко не установили.
По оценке суда, развитие дополнительных функций зависело от технического прогресса, государственных разрешений и требований законодательства. Поэтому задержки из-за соблюдения местных и зарубежных нормативных требований не признали нарушением со стороны Tesla. Как указывает SBS, система могла совершенствоваться без фиксированного срока предоставления всех функций.
Систему полного автономного вождения Tesla начала продавать в Южной Корее в 2017 году. Из-за законодательных ограничений и особенностей внедрения программного обеспечения некоторые покупатели не могли пользоваться городской навигацией или автоматической парковкой.
Топ-менеджер Tesla Брайан Со ранее говорил, что функции FSD поддерживают около 45 тыс. из 230 тыс. проданных в стране автомобилей. По его словам, машины американского производства могут использовать эти возможности в рамках двустороннего торгового соглашения. Большую часть автомобилей в Южной Корее произвели в КНР. Для таких моделей требуется специальное разрешение правительства.
Представители истцов с решением не согласились. Они утверждают, что для полноценной работы FSD в стране необходимо менять аппаратные компоненты, включая камеры. По их мнению, покупатели не должны отвечать за отсутствие необходимого государственного регулирования.
О других условиях владения автомобилем можно узнать из разбора подписки на Lada Vesta. Отдельный иск к Tesla подали в США после аварии с Tesla Model Y на тест-драйве: компанию потребовали обязать выплатить $10 млн.
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