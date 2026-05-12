Почему суды игнорируют жалобы на камеры и как водитель год доказывал, что его не было на месте нарушения

Суд впервые отменил штраф за превышение скорости из-за сбоя камеры на дороге

Редкий случай: водитель сумел отменить штраф за превышение скорости, доказав, что камера ошиблась адресом. Почему такие ошибки происходят все чаще, и что делать, если вы попали в подобную ситуацию - объясняем на реальном примере. Мало кто знает, как сложно добиться справедливости даже при очевидной ошибке.

В России камеры фотовидеофиксации давно стали привычной частью дорожной жизни, но мало кто задумывается, что даже самые современные комплексы могут ошибаться. Недавнее решение Третьего кассационного суда стало настоящим прецедентом: впервые водитель сумел доказать, что штраф за превышение скорости был выписан ошибочно из-за сбоя в работе камеры. Это событие важно для всех автомобилистов, ведь оно показывает, что бороться с несправедливыми штрафами возможно, хотя и крайне сложно.

Как сообщает Российская Газета, история началась с того, что автовладелец З. получил по почте постановление о штрафе за превышение скорости более чем на 20 км/ч. Сумма - стандартные 750 рублей. Однако мужчина был уверен: в тот день и час его автомобиля не было в указанном месте. Он обратился в ГИБДД с жалобой, но там его доводы проигнорировали. Суд первой инстанции, а затем и апелляция, привычно сослались на то, что «нет оснований не доверять» данным поверенной камеры. Но водитель не сдался и дошел до Кассационного суда, где дело наконец рассмотрели по существу.

Судьи обратили внимание на то, что ни одна из предыдущих инстанций не проверила, действительно ли автомобиль находился в месте фиксации нарушения. В ходе разбирательства выяснилось: во время регламентных работ на комплексе «Азимут 4» было установлено программное обеспечение, ранее использовавшееся на другом устройстве. В результате камера фиксировала нарушения по адресу, который не соответствовал ее реальному расположению. Фотографии с ошибочными координатами попадали в систему «Паутина», и на их основании выписывались штрафы ни в чем не виновным водителям.

Ошибки камер: почему их сложно оспорить

Статистики по ошибочным штрафам в России нет, и это не случайно. Большинство водителей предпочитает заплатить относительно небольшую сумму, чем тратить время и нервы на жалобы и суды. В социальных сетях регулярно появляются истории о том, как камеры не распознали пристегнутый ремень или оштрафовали за парковку в пробке. Но доказать ошибку камеры, особенно по превышению скорости, практически невозможно: суды обычно запрашивают документы о поверке оборудования, и если с ними все в порядке, любые претензии отклоняются.

В этом деле сбой был настолько очевиден, что суду пришлось проверить все данные. В итоге Кассационный суд отменил все предыдущие решения и прекратил дело. Но на это ушел целый год - именно столько времени понадобилось водителю, чтобы доказать свою невиновность и отменить штраф.

Что делать, если камера ошиблась

Ситуация осложняется тем, что отменить ошибочный штраф без заявления самого водителя невозможно даже для тех, кто его выписал. Если автовладелец не обратится с жалобой, штраф останется в силе. Бывали случаи, когда ГИБДД прекращала администрирование штрафов с конкретной камеры, если с нее начинали массово поступать подозрительные постановления. Но и тогда отмена происходила только после обращения пострадавших.

Показателен случай, когда водитель из Домодедова стал получать штрафы за превышение скорости на одном и том же участке после проведения работ с камерой. ГИБДД запросила у собственника устройства технические данные, но ответа не получила - и только после этого все штрафы были аннулированы. Однако без заявления самого водителя отмена невозможна.

Системные проблемы и предложения по их решению

Проблема усугубляется тем, что комплексы фотовидеофиксации продолжают устанавливаться в огромных количествах, а четких механизмов отмены ошибочных штрафов нет. После регламентных работ камеры могут начать фиксировать нарушения по другому адресу, и никто заранее не проверяет корректность их работы. Вспоминается история в подмосковных Химках, когда после изменения схемы движения тысячи водителей получили штрафы за «движение по встречной полосе», и только вмешательство прокуратуры позволило отменить эти постановления.

Ранее предлагались поправки в КоАП, которые позволили бы ГИБДД самостоятельно отменять штрафы при выявлении сбоев в работе камер. Но эти изменения пока не приняты, и каждый водитель вынужден самостоятельно доказывать свою правоту. Как отмечают эксперты, доказать, что камера ошиблась, крайне сложно, особенно если речь идет о превышении скорости.

Пока же автомобилистам остается только одно: внимательно следить за всеми штрафами, не бояться обращаться с жалобами и требовать проверки данных. Ведь даже одна ошибка камеры может стоить не только денег, но и времени, и нервов.