Почему суды игнорируют жалобы на камеры и как водитель год доказывал, что его не было на месте нарушения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

12 мая 2026, 08:17

Суд впервые отменил штраф за превышение скорости из-за сбоя камеры на дороге

Суд впервые отменил штраф за превышение скорости из-за сбоя камеры на дороге

Почему суды игнорируют жалобы на камеры и как водитель год доказывал, что его не было на месте нарушения

Суд впервые отменил штраф за превышение скорости из-за сбоя камеры на дороге

Редкий случай: водитель сумел отменить штраф за превышение скорости, доказав, что камера ошиблась адресом. Почему такие ошибки происходят все чаще, и что делать, если вы попали в подобную ситуацию - объясняем на реальном примере. Мало кто знает, как сложно добиться справедливости даже при очевидной ошибке.

Редкий случай: водитель сумел отменить штраф за превышение скорости, доказав, что камера ошиблась адресом. Почему такие ошибки происходят все чаще, и что делать, если вы попали в подобную ситуацию - объясняем на реальном примере. Мало кто знает, как сложно добиться справедливости даже при очевидной ошибке.

В России камеры фотовидеофиксации давно стали привычной частью дорожной жизни, но мало кто задумывается, что даже самые современные комплексы могут ошибаться. Недавнее решение Третьего кассационного суда стало настоящим прецедентом: впервые водитель сумел доказать, что штраф за превышение скорости был выписан ошибочно из-за сбоя в работе камеры. Это событие важно для всех автомобилистов, ведь оно показывает, что бороться с несправедливыми штрафами возможно, хотя и крайне сложно.

Как сообщает Российская Газета, история началась с того, что автовладелец З. получил по почте постановление о штрафе за превышение скорости более чем на 20 км/ч. Сумма - стандартные 750 рублей. Однако мужчина был уверен: в тот день и час его автомобиля не было в указанном месте. Он обратился в ГИБДД с жалобой, но там его доводы проигнорировали. Суд первой инстанции, а затем и апелляция, привычно сослались на то, что «нет оснований не доверять» данным поверенной камеры. Но водитель не сдался и дошел до Кассационного суда, где дело наконец рассмотрели по существу.

Судьи обратили внимание на то, что ни одна из предыдущих инстанций не проверила, действительно ли автомобиль находился в месте фиксации нарушения. В ходе разбирательства выяснилось: во время регламентных работ на комплексе «Азимут 4» было установлено программное обеспечение, ранее использовавшееся на другом устройстве. В результате камера фиксировала нарушения по адресу, который не соответствовал ее реальному расположению. Фотографии с ошибочными координатами попадали в систему «Паутина», и на их основании выписывались штрафы ни в чем не виновным водителям.

Ошибки камер: почему их сложно оспорить

Статистики по ошибочным штрафам в России нет, и это не случайно. Большинство водителей предпочитает заплатить относительно небольшую сумму, чем тратить время и нервы на жалобы и суды. В социальных сетях регулярно появляются истории о том, как камеры не распознали пристегнутый ремень или оштрафовали за парковку в пробке. Но доказать ошибку камеры, особенно по превышению скорости, практически невозможно: суды обычно запрашивают документы о поверке оборудования, и если с ними все в порядке, любые претензии отклоняются.

В этом деле сбой был настолько очевиден, что суду пришлось проверить все данные. В итоге Кассационный суд отменил все предыдущие решения и прекратил дело. Но на это ушел целый год - именно столько времени понадобилось водителю, чтобы доказать свою невиновность и отменить штраф.

Что делать, если камера ошиблась

Ситуация осложняется тем, что отменить ошибочный штраф без заявления самого водителя невозможно даже для тех, кто его выписал. Если автовладелец не обратится с жалобой, штраф останется в силе. Бывали случаи, когда ГИБДД прекращала администрирование штрафов с конкретной камеры, если с нее начинали массово поступать подозрительные постановления. Но и тогда отмена происходила только после обращения пострадавших.

Показателен случай, когда водитель из Домодедова стал получать штрафы за превышение скорости на одном и том же участке после проведения работ с камерой. ГИБДД запросила у собственника устройства технические данные, но ответа не получила - и только после этого все штрафы были аннулированы. Однако без заявления самого водителя отмена невозможна.

Системные проблемы и предложения по их решению

Проблема усугубляется тем, что комплексы фотовидеофиксации продолжают устанавливаться в огромных количествах, а четких механизмов отмены ошибочных штрафов нет. После регламентных работ камеры могут начать фиксировать нарушения по другому адресу, и никто заранее не проверяет корректность их работы. Вспоминается история в подмосковных Химках, когда после изменения схемы движения тысячи водителей получили штрафы за «движение по встречной полосе», и только вмешательство прокуратуры позволило отменить эти постановления.

Ранее предлагались поправки в КоАП, которые позволили бы ГИБДД самостоятельно отменять штрафы при выявлении сбоев в работе камер. Но эти изменения пока не приняты, и каждый водитель вынужден самостоятельно доказывать свою правоту. Как отмечают эксперты, доказать, что камера ошиблась, крайне сложно, особенно если речь идет о превышении скорости.

Похожая ситуация с ошибками программного обеспечения встречается и у крупных автопроизводителей: например, недавно стало известно о массовом отзыве минивэнов из-за сбоя в системе безопасности, подробнее об этом можно узнать в материале о масштабной проблеме с ПО у Honda Odyssey.

Пока же автомобилистам остается только одно: внимательно следить за всеми штрафами, не бояться обращаться с жалобами и требовать проверки данных. Ведь даже одна ошибка камеры может стоить не только денег, но и времени, и нервов.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Почему покупатели авто ошибаются: как эмоции и тренды влияют на выбор машины
JAC JS9 готовится к выходу в России: первые фото и детали нового внедорожника
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратов Тюмень Омск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться