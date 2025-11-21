Неожиданный поворот в деле о ДТП на Жукова - компенсация за моральный вред

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Элина Градова

21 ноября 2025, 15:57

В Калининском районе Санкт-Петербурга завершилось судебное разбирательство по делу о дорожном происшествии, в котором пострадал несовершеннолетний. Инцидент произошел на улице Жукова в 2023 году, когда два автомобиля столкнулись у дома 1/1. Как сообщает Piter.tv, в результате столкновения Ford и Nissan один из автомобилей выехал на пешеходный переход, где в этот момент находился мальчик.

Машина отбросила подростка вперед, и он получил травмы. По информации надзорных органов, пострадавший переходил дорогу по всем правилам, однако избежать столкновения не удалось. Мать мальчика обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости и компенсации за моральный вред, причиненный ее сыну.

Прокуратура Калининского района провела проверку обстоятельств происшествия и подготовила исковое заявление в суд. В ходе разбирательства были учтены все детали аварии, а также степень вины каждого из водителей. Суд принял решение взыскать с обоих участников ДТП солидарно сумму в размере 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего подростка.

Это решение стало важным прецедентом для подобных случаев, когда несовершеннолетние оказываются жертвами наезда на пешеходном переходе. Родители пострадавших теперь могут рассчитывать на поддержку со стороны прокуратуры и судебной системы при защите прав своих детей.

Ранее в Петербурге уже рассматривались аналогичные дела, где пострадавшие добивались компенсаций за причиненный вред. В данном случае суд учел не только физические травмы, но и моральные страдания, которые испытал подросток после аварии.

Сумма компенсации, определенная судом, должна стать напоминанием для всех участников дорожного движения о необходимости соблюдать правила и быть внимательными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Водителям стоит помнить, что даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям и судебным искам.

Упомянутые марки: Ford, Nissan
