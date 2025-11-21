Неожиданный поворот в деле о ДТП на Жукова - компенсация за моральный вред

21 ноября 2025, 15:57
Суд взыскал 50 тысяч рублей с водителей за травмы подростка на переходе
В Петербурге завершилось разбирательство по делу о дорожном происшествии. Подросток оказался в центре внимания после аварии. Суд вынес решение о выплате компенсации. Подробности инцидента раскрыты в материале.
В Калининском районе Санкт-Петербурга завершилось судебное разбирательство по делу о дорожном происшествии, в котором пострадал несовершеннолетний. Инцидент произошел на улице Жукова в 2023 году, когда два автомобиля столкнулись у дома 1/1. Как сообщает Piter.tv, в результате столкновения Ford и Nissan один из автомобилей выехал на пешеходный переход, где в этот момент находился мальчик.
Машина отбросила подростка вперед, и он получил травмы. По информации надзорных органов, пострадавший переходил дорогу по всем правилам, однако избежать столкновения не удалось. Мать мальчика обратилась в прокуратуру, чтобы добиться справедливости и компенсации за моральный вред, причиненный ее сыну.
Прокуратура Калининского района провела проверку обстоятельств происшествия и подготовила исковое заявление в суд. В ходе разбирательства были учтены все детали аварии, а также степень вины каждого из водителей. Суд принял решение взыскать с обоих участников ДТП солидарно сумму в размере 50 тысяч рублей в пользу пострадавшего подростка.
Это решение стало важным прецедентом для подобных случаев, когда несовершеннолетние оказываются жертвами наезда на пешеходном переходе. Родители пострадавших теперь могут рассчитывать на поддержку со стороны прокуратуры и судебной системы при защите прав своих детей.
Ранее в Петербурге уже рассматривались аналогичные дела, где пострадавшие добивались компенсаций за причиненный вред. В данном случае суд учел не только физические травмы, но и моральные страдания, которые испытал подросток после аварии.
Сумма компенсации, определенная судом, должна стать напоминанием для всех участников дорожного движения о необходимости соблюдать правила и быть внимательными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Водителям стоит помнить, что даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям и судебным искам.
23.11.2025, 09:00
Мороз не страшен: как быстро и безопасно открыть замерзший автомобиль
Зима снова застала врасплох. Водители столкнулись с обледенением. Замки и двери не открываются. Узнайте, как решить эту проблему. Эти советы помогут избежать ремонта.Читать далее
22.11.2025, 18:21
В Ленинградской области подростки пострадали в аварии с участием Lada Largus и Газели
В Ленинградской области произошла авария с участием легкового и грузового авто. В результате происшествия пострадали несовершеннолетние пассажиры. Проводится проверка обстоятельств ДТП. Подробности выясняются.Читать далее
22.11.2025, 18:09
Как воспользоваться бесплатной парковкой в Петербурге с помощью ЕКП: пошаговая инструкция
В Петербурге действует особый порядок для бесплатных стоянок. Не все знают, как им воспользоваться. Важно правильно активировать карту и соблюдать условия. Подробности в нашем материале.Читать далее
22.11.2025, 10:00
Какие перемены ждут российских водителей с декабря 2025 года
Скоро вступят в силу новые правила для автомобилистов. Изменения затронут налоги, страховку и шины. Водителям стоит быть внимательнее к деталям. Подробности в нашем материале.Читать далее
21.11.2025, 19:27
Gemini для Android Auto: как новые AI-функции меняют навигацию и поездки
Google внедряет Gemini в Android Auto и Maps. Новые AI-инструменты делают поездки проще. Пользователи смогут добавлять остановки, отправлять сообщения и создавать плейлисты голосом. Обновление доступно не всем сразу – подробности в материале.Читать далее
21.11.2025, 19:18
«Коминвест-АКМТ» вернет государству почти 100 млн рублей по решению суда
Судебное разбирательство завершилось взысканием крупной суммы. Компания не выполнила ключевые показатели. Причины и последствия решения остаются предметом обсуждения. Индустрия дорожной техники под пристальным вниманием.Читать далее
21.11.2025, 16:47
В Госдуме предложили компенсировать ошибочные штрафы бесплатной парковкой на месяц
В России обсуждают новую инициативу для автомобилистов. Власти ищут способы поддержки водителей. Вопрос компенсации за ошибочные штрафы вновь на повестке. Возможны изменения в системе городских парковок.Читать далее
21.11.2025, 15:28
Восьмое поколение Hyundai Sonata: стоит ли брать вместо новой Lada Vesta
Hyundai Sonata восьмого поколения появилась в России в 2019 году. Сейчас на вторичном рынке ее можно найти по цене новой Lada Vesta. В статье рассказываем, на что обратить внимание при выборе подержанной Sonata. Какие версии лучше обходить стороной и почему этот седан так популярен у таксистов.Читать далее
21.11.2025, 14:11
В Лас-Вегасе тренировку Формулы-1 остановили из-за странной опасности на трассе
Вторая тренировка Гран-при Лас-Вегаса внезапно прервалась. Причина остановки удивила даже опытных гонщиков. Лидером сессии стал Ландо Норрис. Что скрывается за этим инцидентом?Читать далее
21.11.2025, 13:27
Пьяный отец бросил двухлетнюю дочь в горящей машине: суд вынес приговор
В зале суда разыгралась настоящая драма. Отец не смог сдержать слез. Подробности происшествия шокируют. Следователи рассказали, что стало причиной трагедии. Судья огласил приговор.Читать далее
