Контракт на очистные сооружения расторгли из-за нарушений – чем завершился спор

7 декабря 2025, 11:37
Суд взыскал с подрядчика более 80 млн рублей за срыв работ на развязке МКАД
В Москве завершился судебный спор по крупному дорожному контракту. Решение суда оказалось неожиданным для многих. Подробности разбирательства раскрывают новые детали. Итоги могут повлиять на будущие проекты.
В столице завершилось громкое судебное разбирательство, связанное с реализацией инфраструктурного проекта на одной из ключевых транспортных артерий города. Как сообщает Abn.agency, «Управление дорожно-мостового строительства» (УДМС) под руководством Владимира Мишанина добилось взыскания крупной суммы с «Московского областного дорожного центра» (МОДЦ), которым руководит Михаил Афанасьев.
Причиной конфликта стал расторгнутый контракт на возведение локальных очистных сооружений в районе пересечения МКАД и Алтуфьевского шоссе. Заказчик указал на многочисленные нарушения: подрядчик не уложился в установленные сроки, не устранил выявленные дефекты, а также получил отрицательное заключение экспертизы. В результате контракт был аннулирован в одностороннем порядке, а вопрос возврата аванса стал предметом судебного разбирательства.
В ходе процесса представители ответчика пытались добиться отсрочки рассмотрения дела, а также привлечь к участию третью сторону. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения этих ходатайств, расценив их как попытку затянуть рассмотрение спора. Кроме того, судья сослался на ранее принятые решения, подтверждающие законность расторжения договора со стороны заказчика.
Изучив представленные материалы, суд пришел к выводу, что подрядная организация не выполнила свои обязательства, а полученные средства не были возвращены. Обстоятельств, которые могли бы освободить МОДЦ от ответственности, выявлено не было. В итоге с компании взыскали 84,69 миллиона рублей как неосновательное обогащение, а также 4,56 миллиона рублей процентов за пользование чужими средствами до февраля 2025 года. Кроме того, начисление процентов будет продолжаться до полного расчета.
Это решение может стать прецедентом для аналогичных споров в сфере дорожного строительства. Эксперты отмечают, что ситуация подчеркивает важность соблюдения сроков и качества работ при реализации крупных инфраструктурных проектов. Для подрядчиков подобные решения служат напоминанием о необходимости строго следовать условиям контрактов и быть готовыми к финансовой ответственности в случае нарушений.
